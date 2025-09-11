Guida sulle Alpi una Porsche 911 930 Turbo Reimagined by Singer: il video

Il capo collaudatore della Singer Marino Franchitti porta a spasso per le Alpi svizzere una Porsche 930 Turbo Reimagined by Singer, in un video carico di atmosfera. Guida vecchio stile, con il cambio manuale e un motore biturbo che, secondo le indicazioni del cliente, può superare di slancio i 450 CV.

Bella la vita al volante della Porsche 911 restomod in color Lavanda Alpina, ma una critica la possiamo fare ed è quella condivisa da moltissimi tra coloro che hanno già visto il video: non si potrebbe togliere un po' della musica in sottofondo e lasciar sentire il latrato del 6 cilindri boxer sovalimentato, invece?

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 14/09/2025