Guida sulle Alpi una Porsche 911 930 Turbo Reimagined by Singer: il video

Avatar di Emanuele Colombo, il 14/09/25

56 minuti fa - Porsche 930 Turbo Reimagined by Singer: il video di Marino Franchitti sulle Alpi svizzere

Il capo collaudatore Singer, Marino Franchitti, guida una Porsche 930 Turbo Reimagined by Singer sulle Alpi svizzere. Il video

Il capo collaudatore della Singer Marino Franchitti porta a spasso per le Alpi svizzere una Porsche 930 Turbo Reimagined by Singer, in un video carico di atmosfera. Guida vecchio stile, con il cambio manuale e un motore biturbo che, secondo le indicazioni del cliente, può superare di slancio i 450 CV.

Bella la vita al volante della Porsche 911 restomod in color Lavanda Alpina, ma una critica la possiamo fare ed è quella condivisa da moltissimi tra coloro che hanno già visto il video: non si potrebbe togliere un po' della musica in sottofondo e lasciar sentire il latrato del 6 cilindri boxer sovalimentato, invece?

