COLPO DI SCENA Chi se lo sarebbe mai aspettato che, col nuovo anno, Porsche avrebbe presentato un modello inedito. Beh, in effetti non è andata proprio così, ma non ci siamo andati neppure tanto lontani. Quel che è accaduto, infatti, è che l'ex designer Volkswagen Walter De Silva ha pubblicato sul suo profilo Instagram (qui sotto) le immagini di un'auto che non era mai stata vista prima. Si tratta di una sua creazione, la Porsche 550one.

LA MINI BOXSTER La storia di quest'auto è decisamente particolare e merita di essere raccontata. Pare sia stato il magnate austriaco Ferdinand Piëch - presidente VW fino al 2015 - a voler realizzare nel 2008 questa 550one, poi messa da parte. Il nome della speciale Porsche si deve alla 550 ''Lil'Bastard'' - piccola infame - con la quale il celebre attore James Dean perse la vita in un incidente stradale nel 1955.

TUTTO SEGRETO Della 550one, rimasta nascosta fino a quest'anno, restano ignote le specifiche tecniche. Sembra trattarsi di una piccola Boxster, non fosse per i fanali posteriori così sottili e allungati. Il motore è centrale - vedasi le prese d'aria sulla scocca al posteriore - e il cambio manuale. Ma non mancano comandi al volante e aria condizionata, mentre le rudimentali maniglie delle portiere sono in stile racing, simili a quelle delle 911 da corsa. Ora che è uscita allo scoperto, però, vorremmo saperne di più.