Nuova Cayenne EV, prime foto ufficiali senza filtri (o quasi)

Il conto alla rovescia avanza (o... arretra?), nuova Porsche Cayenne Electric sarà presentata al mondo entro la fine del 2025, per poi debuttare sul mercato nel 2026.

Nel frattempo, i test avanzano. Sia nel mondo reale, sia al computer. Porsche sostiene che grazie all'Intelligenza Artificiale i tempi di sviluppo si sono ridotti del 20%. Una buona notizia, visto il parto ''biblico'' di Porsche Macan Electric.

Supporto delle tecnologie di Realtà Virtuale a parte, è proprio dalle fasi di collaudo ''fisiche'', che provengono le prime foto ufficiali in assoluto di nuova Cayenne EV, senza più il cellophane a camuffare la carrozzeria. Giusto qualche... curioso a ostacolare la visuale.

Porsche Cayenne EV (2026): marcata a vista...

D'accordo, quello in foto è sempre un esemplare di pre-serie. Sì, ma intanto possiamo farci un'idea di look e proporzioni della prima Cayenne elettrogena.

Un modello, ovvero, destinato a mettere puristi e progressisti gli uni contro gli altri, ma allo stesso tempo un SUV in grado di performance acrobatiche fuori dall'ordinario, a giudicare dal book fotografico dai quattro angoli del globo.

Nuova Porsche Cayenne. Elettrica e acrobatica

Sfoglia la gallery qui sotto: dai deserti del Medio Oriente ai ghiacci della Scandinavia, sono tutte foto suggestive che vorremmo condividere con voi.

In attesa, ovvio, delle foto di nuova Cayenne Electric nella forma più definitiva che più non si può.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/09/2025