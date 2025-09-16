Anticipazioni

Nuova Cayenne EV, prime foto ufficiali senza filtri (o quasi)

Avatar di Lorenzo Centenari, il 16/09/25

4 ore fa - World premiere di Cayenne Electric entro fine 2025. Intanto, si spoglia...

World premiere di Cayenne Electric entro fine 2025. Intanto, ecco una prima gallery "acrobatica", senza più veli (solo un po' di sabbia)

Il conto alla rovescia avanza (o... arretra?), nuova Porsche Cayenne Electric sarà presentata al mondo entro la fine del 2025, per poi debuttare sul mercato nel 2026.

Nel frattempo, i test avanzano. Sia nel mondo reale, sia al computer. Porsche sostiene che grazie all'Intelligenza Artificiale i tempi di sviluppo si sono ridotti del 20%. Una buona notizia, visto il parto ''biblico'' di Porsche Macan Electric.

Supporto delle tecnologie di Realtà Virtuale a parte, è proprio dalle fasi di collaudo ''fisiche'', che provengono le prime foto ufficiali in assoluto di nuova Cayenne EV, senza più il cellophane a camuffare la carrozzeria. Giusto qualche... curioso a ostacolare la visuale. 

Porsche Cayenne EV (2026): marcata a vista...

D'accordo, quello in foto è sempre un esemplare di pre-serie. Sì, ma intanto possiamo farci un'idea di look e proporzioni della prima Cayenne elettrogena.

Un modello, ovvero, destinato a mettere puristi e progressisti gli uni contro gli altri, ma allo stesso tempo un SUV in grado di performance acrobatiche fuori dall'ordinario, a giudicare dal book fotografico dai quattro angoli del globo. 

Nuova Porsche Cayenne. Elettrica e acrobatica

Sfoglia la gallery qui sotto: dai deserti del Medio Oriente ai ghiacci della Scandinavia, sono tutte foto suggestive che vorremmo condividere con voi.

In attesa, ovvio, delle foto di nuova Cayenne Electric nella forma più definitiva che più non si può.

VEDI ANCHE
Foto Porsche Taycan Turbo GT4 RS: test e record al Nürburgring
Porsche prepara la nuova supercar elettrica, sarà una Taycan Turbo GT4 RS?
Video: la Porsche 911 930 Turbo by Singer guidata sulle Alpi
Guida sulle Alpi una Porsche 911 930 Turbo Reimagined by Singer: il video
Tutto sulla nuova Porsche 911 Turbo S ibrida: il video al 'Ring
Svelata la nuova Porsche 911 Turbo S ibrida: la più veloce, la più pesante
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/09/2025
Tags
porscheporsche cayenneauto elettricasuv elettrici
Gallery
  • Gallery - immagine #12
  • Gallery - immagine #13
  • Gallery - immagine #14
  • Gallery - immagine #15
Listino Porsche Cayenne
AllestimentoCV / KwPrezzo
Cayenne 3.0 V6 353 CV Tiptronic S 353 / 26096.960 €
Cayenne 3.0 V6 470 CV E-Hybrid Tiptronic S 304 / 224111.556 €
Cayenne S 4.0 474 CV Tiptronic S 474 / 349116.703 €
Cayenne 3.0 V6 519 CV S E-Hybrid Tiptronic S 353 / 260121.775 €
Cayenne 3.0 V6 739 CV Turbo E-Hybrid 599 / 441182.533 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Porsche Cayenne visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni Porsche Cayenne
Logo Porsche
Porsche
Vedi anche