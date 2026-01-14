Dazi vs prezzo minimo: EV cinesi, cosa cambia (forse)

Prezzi più bassi? E se sì, da quando? In attesa di azioni concrete, quali i possibili effetti del nuovo regime tariffario UE

Quindi apprendiamo che l’Unione Europea prepara un possibile cambio di rotta sui dazi applicati alle auto elettriche cinesi, introducendo un sistema alternativo basato su prezzi minimi di importazione.

Prendiamo nota altresì che non si tratta ancora di una decisione definitiva, ma di linee guida che potrebbero aprire la strada a un “atterraggio morbido”, dopo mesi di tensioni commerciali tra Bruxelles e Pechino.

Depositata l''emozione'' della notizia in sè, a qualche giorno di distanza ci avventuriamo in una mini-proiezione: cosa significa davvero per il mercato? E soprattutto: per i clienti europei e italiani, cambia qualcosa nel concreto?

MG4: coi ''prezzi minimi'', costerà meno?

Dai dazi al prezzo minimo

Dopo l’introduzione nel 2024 di dazi aggiuntivi sulle EV cinesi, motivati da presunti vantaggi competitivi legati ai sussidi statali, l’UE sta valutando una soluzione alternativa. Il nuovo approccio prevede:

niente dazi punitivi , o comunque una loro forte riduzione

introduzione di un prezzo minimo di vendita per le EV cinesi importate

impegni formali da parte dei Costruttori cinesi su: canali di vendita assenza di compensazioni incrociate investimenti futuri in Europa





L’obiettivo dichiarato è semplice, ma delicato: evitare dumping senza chiudere il mercato.

Perché l’UE cambia strategia

Dietro questa apertura ci sono diverse motivazioni, non solo politiche. Le ragioni principali:

ridurre le tensioni commerciali con la Cina, che ha già risposto colpendo settori europei (agroalimentare e alcolici)

non rallentare la transizione elettrica , che in Europa procede più lentamente del previsto

contenere i prezzi delle EV, storico freno per molti consumatori



In sintesi, l’UE cerca un equilibrio tra tutela dell’industria europea e accessibilità per i clienti finali. E a proposito di clienti...

Cosa cambia per chi compra

Qui arriviamo alla domanda chiave: a me e a te, cambia qualcosa?

La risposta breve: sì, ma non subito e non in modo clamoroso. Verosimilmente:

nessun crollo dei prezzi : il prezzo minimo impedirà alle EV cinesi di costare “troppo poco”

più stabilità : stop a rincari improvvisi legati ai dazi

maggiore concorrenza: più modelli disponibili, più pressione sui marchi europei



Il risultato probabile è perciò una lenta ma costante riduzione dei prezzi medi, più che una discesa improvvisa.

Dacia Spring: prodotta in Cina, soggetta a dazi

Perché l'italiano potrebbe beneficiarne

Il mercato italiano ha alcune caratteristiche specifiche: bassa penetrazione delle elettriche, ma anche forte interesse per SUV compatti e segmenti B-C, dove i marchi cinesi sono molto competitivi.

Tra i possibili effetti nel nostro Paese, ne citeremmo almeno tre:

maggior offerta di EV sotto i 35.000 euro

più alternative per chi oggi guarda all’ibrido “per forza”

incentivi statali più efficaci, se applicati a listini meno gonfiati dai dazi



Dazi vs prezzo minimo: confronto rapido

Dazi UE Prezzo minimo Effetto sui prezzi aumento diretto controllo verso il basso Prevedibilità bassa alta Impatto sui clienti negativo neutro / leggermente positivo Relazioni UE-Cina conflittuali più cooperative

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Non siamo davanti a una rivoluzione immediata, ma a un segnale politico forte. Se il sistema del prezzo minimo entrerà davvero in funzione:

i Costruttori cinesi avranno regole più chiare

l’Europa eviterà una guerra commerciale prolungata

i clienti potranno beneficiare di un mercato più competitivo e meno instabile



In sintesi: i dazi non spariscono da un giorno all’altro. Il prezzo minimo è un compromesso pragmatico che per i clienti europei (e italiani) significa più scelta e meno incertezza, anche se i veri effetti sui listini richiederanno tempo.

Una notizia che non fa rumore, ma che potrebbe incidere sul portafoglio più di quanto sembri. Stiamo alla finestra.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/01/2026