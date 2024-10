Maxi-dazi UE, 10 EV made in China che ora (forse) costano di più

La best seller Tesla Model 3, ma anche Volvo EX30, Smart ForTwo, etc. Alcuni esempi di come cresceranno i prezzi. Salvo contromosse

La questione, già la conosciamo. La questione è la telenovela delle extra aliquote imposte dall'Unione europea alle auto elettriche prodotte in Cina e importate in Europa. La questione, tuttavia, è un po' più complessa, di quanto non venga presentata all'opinione pubblica. Già, perché la filiera ha origine a Bruxelles, la sede UE in cui la decisione di applicare i maxi dazi alle EV made in China è maturata, e termina in concessionaria, il posto in cui il cliente compra e paga l'automobile a tutti gli effetti. Nel mezzo, si inseriscono sia le trattative (ancora in corso) tra la UE e la Repubblica Popolare, sia le strategie dei Costruttori stessi. Non è detto che il listino prezzi lieviti in misura proporzionale alle nuove tariffe doganali. Nel senso che è assai probabile che i prezzi crescano, ma di una quota inferiore. Insomma: quanto costa in più, a partire da novembre, un'auto elettrica cinese? Prima, un rapido riepilogo della vicenda.

IL (NON) VERDETTO Nella votazione di venerdì 4 ottobre, la proposta della Commissione europea di imporre tariffe definitive sui veicoli elettrici di fabbricazione cinese ha ottenuto il necessario supporto dagli Stati membri (10 Stati a favore, tra cui l'Italia, 5 contrari, tra cui la Germania, 12 astenuti). La Commissione, tuttavia, continuerà i negoziati con la Cina ''per esplorare una soluzione alternativa monitorabile, applicabile e pienamente compatibile con l'Organizzazione Mondiale del Commercio''. Un regolamento definitivo, secondo il programma, verrà messo a verbale entro il 30 ottobre. Non è finita finché non è finita, insomma.

CARA LA MIA EV CINESE Le nuove aliquote tariffarie - da aggiungere all'aliquota del 10% già in vigore - oscillano da un minimo del 7,8% per i Costruttori (come Tesla) che abbiano collaborato alle indagini, a un massimo del 35,3% nei confronti di quei Gruppi (come SAIC) che, al contrario, non hanno offerto il proprio contributo. Sotto, abbiamo confezionato una lista di 10 auto elettriche prodotte in Cina (anche da marchi auto europei) tra le più gettonate sul nostro mercato. Riportiamo il prezzo di partenza attuale e il nuovo prezzo comprensivo dei dazi supplementari. Nota bene: ci esercitiamo in un puro calcolo matematico e ''arrotondiamo'' il risultato. Il ''vero'' prezzo, se la norma passerà, sarà senz'altro differente: non avrebbe senso riportare un dato spaccato al centesimo. Ma intanto ci facciamo un'idea di quale impatto avrebbe la politica (contraddittoria?) dell'Unione europea.

TESLA MODEL 3

Tesla Model 3 MY24

I modelli per l'Europa sono in gran parte costruiti nella Tesla Gigafactory di Shanghai.

Versione: Tesla Model 3 RWD

Prezzo a ottobre 2024: 41.475 euro

Extra dazi UE: 7,8% (rispetto al 9% proposto a giugno 2024)

(rispetto al 9% proposto a giugno 2024) Prezzo da novembre 2024: 44.000 euro (?)

VOLVO EX30

Volvo EX30

Volvo è un brand del Gruppo Geely e Volvo EX30 viene costruita attualmente in Cina, a Zhangjiakou, ma è in predicato di essere prodotta, dal 2025, anche nel sito belga di Ghent. Proprio per aggirare i dazi.

Versione: Volvo EX30 Core

Prezzo a ottobre 2024: 37.350 euro

Extra dazi UE: 18,8% (rispetto al 19,3% proposto a giugno 2024)

(rispetto al 19,3% proposto a giugno 2024) Prezzo da novembre 2024: 44.500 euro (?)

MG4

MG4 Electric

MG è un marchio del Gruppo SAIC, con sede a Shanghai, uno dei più penalizzati dalle misure protezionistiche dell'UE.

Versione: MG4 51 kWh Standard

Prezzo a ottobre 2024: 30.790 euro

Extra dazi UE: 35,3%

Prezzo da novembre 2024: 41.600 euro (?)

SMART #1

Smart #1

Anche Smart, come Volvo, è di proprietà Geely. La nuova gamma di e-SUV viene interamente importata dalla Cina.

Versione: Smart #1 Pro

Prezzo a ottobre 2024: 37.548 euro

Extra dazi UE: 18,8%

Prezzo da novembre 2024: 44.500 euro (?)

DACIA SPRING

Dacia Spring 2024

La citycar elettrica del brand value for money del Gruppo Renault viene assemblata in Cina in partnership con Dongfeng.

Versione: Dacia Spring Expression

Prezzo a ottobre 2024: 17.900 euro

Extra dazi UE: 20,8%

Prezzo da novembre 2024: 21.600 euro (?)

BYD ATTO 3

BYD Atto 3, 3/4 posteriore

BYD rientra tra i Costruttori cinesi veri e propri che verrebbero penalizzati da un'extra-tariffa ad personam del 17,4%. Ma è in cantiere una fabbrica in Ungheria...

Versione: BYD Atto 3 Comfort

Prezzo a ottobre 2024: 38.790 euro

Extra dazi UE: 17,4%

Prezzo da novembre 2024: 45.500 euro (?)

MINI COOPER

Mini Cooper E

L'ultima generazione di Mini 3 porte viene costruita in Cina in seguito a una partnership tra Gruppo BMW e Great Wall.

Versione: Mini Cooper E Essential

Prezzo a ottobre 2024: 32.500 euro

Extra dazi UE: 20,8%

Prezzo da novembre 2024: 39.000 euro (?)

CUPRA TAVASCAN

Cupra Tavascan

Il SUV coupé del marchio iberico del Gruppo Volkswagen viene costruito in Cina in seguito a una joint venture tra VW e JAC. Un Gruppo tra quelli che ''non collaborano''...

Versione: Cupra Tavascan Endurance Lite

Prezzo a ottobre 2024: 51.850 euro

Extra dazi UE: 37,7%

Prezzo da novembre 2024: 70.000 euro (?)

POLESTAR 2

Polestar 2

Come Volvo e Smart, Polestar è un brand del Gruppo Geely. Produzione localizzata interamente in Cina.

Versione: Polestar 2 Standard Range

Prezzo a ottobre 2024: 55.800 euro

Extra dazi UE: 18,8%

Prezzo da novembre 2024: 66.000 euro (?)

BMW iX3

BMW iX3

La versione elettrica di BMW X3 viene costruita in Cina dalla locale joint venture BMW Brilliance Automotive.

Versione: BMW iX3 M Sport

Prezzo a ottobre 2024: 74.700 euro

Extra dazi UE: 20,8%

Prezzo da novembre 2024: 90.000 euro (?)

WORK IN PROGRESS Aggiorneremo i contenuti non appena il quadro normativo sarà in vigore, e i Costruttori avranno calibrato le proprie contromosse. Stay tuned.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 05/10/2024