È il gran giorno di Cayenne Electric: scoprila in diretta streaming

Da quant'è che se ne parla? Da tre anni o sono quattro? Bene, adesso si passa dalle parole ai fatti e nuova Porsche Cayenne Electric non devi più immaginartela, perché oggi è il giorno della world premiere.

O meglio: è il giorno della premiere ''digitale''. Perché per i fortunelli, tra tre giorni c'è anche la premiere dal vivo (poi ti diciamo da dove, perché fa un po' ridere, o forse no).

Quindi appuntamento con nuova Cayenne EV oggi mercoledì 19 novembre alle ore 15.00 in punto su questo schermo. Sì, lo schermo che trovi qui sotto.

È inutile spendere tempo con le solite anticipazioni. Di Cayenne elettrica abbiamo già scritto un sacco di cose e tra non molto ne scriveremo altre, di quelle definitive.

Ah, vuoi sapere dov'è che si svolge l'anteprima nel mondo reale? Si svolge a Dubai, nella cornice dell'Icons of Porsche Festival.

Porsche Cayenne EV, world premiere nel deserto

Ahah, negli Emirati Arabi, dove si pompa petrolio come se non ci fosse un domani. Aspetta, aspetta: una breve ricerca e scopri che la quota di mercato di auto elettriche, negli Emirati, ammonta nel 2025 al 13%, il doppio che in Italia. 

Che figura! Tante scuse. Fa benissimo, Cayenne EV, a mostrarsi prima agli emiri. Tanto, prima o poi capiterà anche tra le nostre grinfie (è tutta invidia).

Buona Electric World Premiere!

Porsche Cayenne EV, gli interni promettono bene

