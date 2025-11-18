È il gran giorno di Cayenne Electric: scoprila in diretta streaming

Da quant'è che se ne parla? Da tre anni o sono quattro? Bene, adesso si passa dalle parole ai fatti e nuova Porsche Cayenne Electric non devi più immaginartela, perché oggi è il giorno della world premiere.
O meglio: è il giorno della premiere ''digitale''. Perché per i fortunelli, tra tre giorni c'è anche la premiere dal vivo (poi ti diciamo da dove, perché fa un po' ridere, o forse no).
Quindi appuntamento con nuova Cayenne EV oggi mercoledì 19 novembre alle ore 15.00 in punto su questo schermo. Sì, lo schermo che trovi qui sotto.
È inutile spendere tempo con le solite anticipazioni. Di Cayenne elettrica abbiamo già scritto un sacco di cose e tra non molto ne scriveremo altre, di quelle definitive.
Ah, vuoi sapere dov'è che si svolge l'anteprima nel mondo reale? Si svolge a Dubai, nella cornice dell'Icons of Porsche Festival.
Porsche Cayenne EV, world premiere nel deserto
Ahah, negli Emirati Arabi, dove si pompa petrolio come se non ci fosse un domani. Aspetta, aspetta: una breve ricerca e scopri che la quota di mercato di auto elettriche, negli Emirati, ammonta nel 2025 al 13%, il doppio che in Italia.
Che figura! Tante scuse. Fa benissimo, Cayenne EV, a mostrarsi prima agli emiri. Tanto, prima o poi capiterà anche tra le nostre grinfie (è tutta invidia).
Buona Electric World Premiere!
Porsche Cayenne EV, gli interni promettono bene
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Cayenne 3.0 V6 353 CV Tiptronic S
|353 / 260
|96.960 €
|Cayenne 3.0 V6 470 CV E-Hybrid Tiptronic S
|304 / 224
|111.556 €
|Cayenne S 4.0 474 CV Tiptronic S
|474 / 349
|116.703 €
|Cayenne 3.0 V6 519 CV S E-Hybrid Tiptronic S
|353 / 260
|121.775 €
|Cayenne 3.0 V6 739 CV Turbo E-Hybrid
|599 / 441
|182.533 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Porsche Cayenne visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Porsche Cayenne