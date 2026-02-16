A 94 anni decide che è giunta l'ora. Di regalarsi una Porsche Macan

Derek e Audrey: sette decenni insieme, una Macan nuova di zecca e zero intenzione di rallentare. "Prossimo acquisto: Taycan"

Settant’anni di matrimonio e un’idea che, a quanto pare, richiedeva solo… tempo: comprarsi una Porsche.

Derek (92 anni) e Audrey (94) Evans, coppia di Bournemouth con più storia automobilistica che rughe, hanno deciso che l’anniversario di platino meritava qualcosa di più di una cena fuori. E così, dopo una vita di Austin 7, Ford 8 e tante altre (ma mai una Porsche), eccoli ritirare una Macancolor Crayon dal Porsche Centre locale.

Meglio tardi che mai: Derek e Audrey posano con la loro nuova Macan

“Non siamo boy racer”, giura Audrey. Certo. Poi la figlia racconta che il padre, da quando ha scoperto il manettino delle modalità di guida, ha già umiliato mezza gioventù del Dorset ai semafori.

Derek, ex bancario e pioniere del deltaplano, oggi fa pure personal training due volte a settimana: altro che pensionato.

Derek e Audrey...qualche anno fa

Macan, dicono, è “potenza e comfort”, ma soprattutto appartenenza: “Con Porsche è come entrare in un club”, sorride lui. E quando hanno preso in prestito una 911, il corriere abituale ha quasi perso la mascella.

Ora macinano chilometri “tutti divertentissimi” e già pensano al prossimo passo: “Una Taycan”, annuncia Derek senza esitazioni. Perché la voglia di volare – con o senza motore – non passa mai.

Il segreto dei loro 70 anni insieme? “Fisica delle superiori: poli opposti che si attraggono”, dice lui. E forse anche un po’ di sana velocità. Perché, a giudicare dall’entusiasmo, la vera giovinezza è nascosta sotto il pedale destro.

Derek già pensa alla prossima Porsche: ''Una Taycan''

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/02/2026