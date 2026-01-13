Compreresti questa copia della Porsche Taycan per 24.000 euro?

Le elettriche cinesi che “strizzano l’occhio” alla Porsche Taycan non sono certo una novità. La Xiaomi SU7 è stata una delle prime a finire sotto i riflettori per le sue somiglianze con la sportiva di Zuffenhausen. Ma ora c’è un nuovo modello pronto a entrare in scena, e a quanto pare la somiglianza fa un ulteriore salto di livello.

Si chiama Z7 ed è sviluppata da HIMA, per poi essere commercializzata con marchio SAIC, conosciuto in Cina anche come Shangjie. Già dalle prime immagini teaser, una cosa è chiara: qui l’ispirazione alla Taycan non è affatto nascosta.

SAIC-HIMA Z7, il frontale

Una Taycan… quasi in fotocopia

Linea filante, profilo basso, maniglie a filo carrozzeria, passaruota posteriori scolpiti: basta un colpo d’occhio per capire da dove i designer abbiano preso spunto. Anche i fari anteriori a sviluppo orizzontale e lo stile generale richiamano da vicino la berlina elettrica tedesca, pur con le inevitabili modifiche per evitare una replica 1:1.

Secondo i media cinesi, la Z7 è pensata per un pubblico più giovane e soprattutto per un prezzo decisamente aggressivo: si parla di meno di 200.000 yuan, circa 24 mila euro al cambio. Per capirci, in Cina una Porsche Taycan parte da oltre 900.000 yuan. Un altro pianeta.

Porsche Taycan, 3/4 anteriore

Dietro sembra davvero una Taycan

Le immagini diffuse mostrano un profilo laterale che ricalca in modo impressionante quello della Taycan: tetto spiovente in stile coupé, finestratura e coda praticamente sovrapponibili, fino alla firma luminosa posteriore a tutta larghezza. Anche le portiere hanno proporzioni molto simili a quelle della Porsche.

Qualche differenza emerge sul frontale, dove i fari adottano un disegno differente e spicca un sensore LiDAR sopra il parabrezza, indizio di un’attenzione particolare ai sistemi di assistenza alla guida avanzati o, chissà, a funzioni di guida autonoma più evolute.

SAIC-HIMA Z7, le luci posteriori

In arrivo anche la versione station wagon

Secondo il sito cinese Autohome, sarebbe già in fase di test anche una Z7 in versione station wagon, immortalata in un prototipo camuffato. La parentela, in questo caso, sarebbe con la Porsche Taycan Sport Turismo, di cui riprende impostazione, linea del tetto e proporzioni posteriori.

Porsche Taycan, il posteriore

Prestazioni? Ancora mistero

Al momento non ci sono dati tecnici ufficiali: niente potenza, autonomia o tempi sullo 0-100 km/h. Resta da capire se la Z7 punterà a sfidare direttamente la Xiaomi SU7 sul piano delle prestazioni o se si accontenterà di un posizionamento più accessibile, visto che la Xiaomi è sul mercato cinese a poco meno di 26.000 euro.

Una cosa però sembra certa: la Z7 costerà molto meno della Taycan. E considerando che la Porsche elettrica non è mai stata un best seller, viene spontanea la domanda: una sua “interpretazione” da 24 mila euro potrebbe avere più successo? Tu la sceglieresti come auto per tutti i giorni?

Pubblicato da Emanuele Colombo, 13/01/2026