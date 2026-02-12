Tuning

Toyota GR86: cercansi partner per realizzare questo kit widebody. Interessa?

Scopri il kit widebody per Toyota GR86 creato dal designer Pistonzero. Il video virtuale della coupé in versione street racer

Dietro il nickname Pistonzero si cela un designer automobilistico freelance norvegese con una grande passione per il mondo JDM. La sua ultima creazione è una visionaria reinterpretazione del GR86 con kit widebody, che potete ammirare nel video e nella photogallery.

Nonostante la potenza non stratosferica della vettura, Pistonzero sottolinea quanto la GR86 sia divertente anche in versione stock, soprattutto sul bagnato.

Toyota GR86 Widebody by Pistonzero, dettaglio dell'anteriore

Non è un mistero: lo sappiamo bene anche noi, dopo aver partecipato a una drift session con Solo Curve Di Traverso (SCDT), esperienza che conferma quanto la piccola sportiva giapponese sappia regalare emozioni.

Toyota GR86 Widebody by Pistonzero, 3/4 anteriore

La versione di Pistonzero – per ora solo virtuale – con qualche cavallo extra sotto il cofano, potrebbe trasformarsi in una vera street racer da urlo, pronta a farsi notare anche tra le curve più strette della città.

Toyota GR86 Widebody by Pistonzero, dettaglio del posteriore

E attenzione: quello che vedete nel video non è frutto dell’intelligenza artificiale. Il kit è stato modellato a mano in Blender 5.0, dimostrando una cura e una precisione da vero appassionato (oltre che da professionista).

Toyota GR86 Widebody by Pistonzero, 3/4 posteriore

Pistonzero lancia anche un appello diretto: “Se ci sono produttori interessati a questo progetto, sono aperto a qualsiasi conversazione”. Per maggiori dettagli e aggiornamenti sul progetto, potete visitare la sua pagina su Behance.

