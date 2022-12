Due campioni di Drifting, due Mustang... cosa potrebbe andare storto?

L'inizio sembra un videogame, invece è tutto vero: i campioni di Formula Drift Vaughn Gittin Jr. e Chelsea DeNofa, sulle rispettive Ford Mustang preparate, hanno messo in scena una sfida da paura in una strada di montagna scivolosa e strettissima. Nel video da YouTube che trovate qui sotto potete vedere quante ne hanno combinate. E come potete immaginare, non tutto è filato per il verso giusto: godetevi il dietro le quinte dove mostrano tutto quello che è successo!

LE AUTO DELLA SFIDA Le auto guidate da Vaughn e Chelsea sono Mustang RTR Spec 5-D preparate per le competizioni di Formula Drift. Alleggerite fino a pesare circa 1.300 kg, si vede chiaramente che le ruote anteriori possono raggiungere angoli di sterzo impossibili per le auto normali, così da consentire ampie possibilità di manovra con l'auto molto, ma molto di traverso. Il motore è un Ford V8 Eluminator da 5,0 litri, sovralimentato tramite compressore Vortech JT Trim Supercharger. La potenza viene inviata alle ruote posteriori tramite una trasmissione T56 Magnum XL e una frizione da competizione, mentre un set di pneumatici Nitto NT555 provvede a... riempire di fumo tutta la vallata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/12/2022