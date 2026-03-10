La nuova Porsche Cayenne a benzina messa a nudo: rendering, anticipazioni e foto spia

La nuova Porsche Cayenne a benzina torna protagonista: foto spia e rendering del facelift. Tutte le anticipazioni

Nonostante sia stata superata nelle vendite dalla sorella minore Macan, la Porsche Cayenne continua a essere una colonna portante per la casa di Stoccarda. Nel 2025 il grande SUV tedesco ha infatti realizzato 80.886 immatricolazioni globali.

Numeri che spiegano bene perché a Zuffenhausen non abbiano alcuna fretta di archiviare la versione con motore termico, nonostante l'arrivo della versione elettrica.

Porsche Cayenne 2026 a benzina, 3/4 anteriore

Un restyling già molto profondo

Nel 2023 la Cayenne aveva già ricevuto un aggiornamento sostanzioso, non il classico lifting fatto di paraurti ritoccati e luci diurne ridisegnate, ma un intervento molto più profondo con nuovi motori, evoluzioni della piattaforma telaistica e un pacchetto aggiornato di sistemi di assistenza alla guida.

Una mossa quasi obbligata, considerando che a Stoccarda vogliono mantenere la Cayenne con motori a combustione sul mercato ancora per diversi anni.

I prototipi immortalati durante i test invernali, però, suggeriscono che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte per un ulteriore passo in avanti. E una cosa è certa: le enormi prese d'aria anteriori e lo scarico a quattro terminali non lasciano molti dubbi sulla presenza di un motore termico sotto al cofano.

Porsche Cayenne 2026 a benzina, vista laterale

Strategia Porsche tra elettrico e tradizione

La strategia dichiarata di Porsche prevede che entro il 2030 circa l’80% della produzione sia composta da modelli elettrici. Ma resta un 20% destinato ancora ai motori tradizionali, e una buona parte di quella fetta sarà occupata dalla Porsche 911, che non passerà al full electric prima della fine del decennio.

Alla luce di questo scenario, sviluppare una generazione completamente nuova della Cayenne con motori termici per il 2030 sembrava poco sensato, soprattutto considerando le future restrizioni a questo tipo di alimentazione in mercati chiave come Europa e California.

Porsche Cayenne 2026, quattro scarichi confermano: sotto al cofano c'è un motore a combustione

Cosa aspettarsi nei prossimi anni

Negli ultimi mesi, però, il quadro è diventato meno lineare. La crescita delle auto elettriche ha rallentato in diversi mercati, mentre le ibride stanno vivendo una seconda giovinezza.

Senza contare che la prossima generazione della Audi Q7, storicamente gemella tecnica della Cayenne, dovrebbe arrivare tra il 2026 e il 2027 con un’ultima evoluzione dotata di motori termici.

Ciò apre alla possibilità di una Cayenne di nuova generazione nel 2028, anche se l'ipotesi più probabile rimane che l’attuale generazione resti sul mercato ancora per parecchio tempo, magari con nuovi aggiornamenti estetici e tecnologici, accompagnando la versione elettrica fino al 2030 – e forse anche oltre – per chi non è ancora pronto a dire addio al motore a combustione.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/03/2026