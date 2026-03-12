Una BMW M4 così strana non l'avete mai vista

Curiosità

La BMW M4? Una vera sportiva in grado di far divertire alla guida tutti coloro che hanno la fortuna di mettersi al suo volante. E se la sportiva diventasse un pickup? Per qualcuno potrebbe sembrare un'eresia ma è appunto quello che ha realizzato DinMann, uno specialista californiano che si occupa di elaborare le auto. Del resto, i pickup piacciono molto gli americani anche se utilizzare come base una BMW M4 è forse andare oltre. 

Un pickup ad alte prestazioni

DinMann è partito da una M4 Competition, acquistata con l'idea di realizzare qualcosa di molto speciale. Il risultato del lavoro del preparatore americano è la M4 Maloo, così è stato chiamato questo pickup ad alte prestazioni. A volte progetti simili partono da auto fortemente danneggiate ma qui, no perché si è partiti da un'auto nuova di zecca. Limitandosi a guardarla dal davanti, sembra la normale M4 Competition con quella griglia a doppio rene XXL che caratterizza questa sportiva. Ma è spostandoci di profilo che la vettura svela la sua nuova natura. DinMann ha tagliato il tetto a metà e poi ha plasmato il posteriore per dare alla sportiva le forme di un pickup. Attenzione, però, il lavoro del preparatore non si è limitato a modificare la carrozzeria.

Infatti, è stato fatto largo utilizzo della fibra di carbonio per diverse parti della vettura sia dentro e sia fuori. Anche il motore è stato oggetto di alcune modifiche. Come sappiamo, la BMW M4 Competizione adotta un motore 6 cilindri biturbo di 3 litri di cilindrata in grado di erogare 510 CV. Potenza che probabilmente a DinMann non bastava. Per questo è arrivato un nuovo impianto di scarico dedicato ed è stato migliorato pure il turbocompressore. Inoltre, ci sono modifiche alla centralina che gestisce il 6 cilindri. Il tutto per dare maggiore carattere al motore e migliorare le prestazioni. Di quanto, però, non è stato detto perché i dati sulla potenza non sono stati condivisi ma è lecito attendersi un importante aumento della cavalleria.

 
 
 
 
Visualizza questo post su Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un post condiviso da DinMann (@dinmanncf)

Prezzo

Una creazione davvero particolare, un sorta di Frankenstein automobilistico non unico del suo genere. Soprattutto agli americani, queste creazioni piacciano molto. La particolarissima M4 Maloo è salita agli onori delle cronache in quanto è stata messa in vendita da DinMann. Stando all'annuncio, all'attivo ha 7.500 miglia cioè poco più di 12.000 km. Il prezzo? Ben 145.000 dollari che al cambio sono più o meno 125.500 euro.

Fonte: AutoBlog

Listino BMW M4
AllestimentoCV / KwPrezzo
M4 M4 480 / 353106.000 €
M4 M4 Competition 510 / 375112.200 €
M4 M4 Competition M xDrive 530 / 375117.100 €
M4 M4 Competition M xDrive Cabrio 530 / 375124.000 €
M4 M4 CS 551 / 405172.000 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW M4 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW M4
