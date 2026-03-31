Nuova BMW X7: tracce di Neue Klasse nel maxi SUV di lusso

La futura ammiraglia a ruote alte si rinnova con look ispirato al nuovo corso stilistico di Monaco, interni hi-tech e dettagli ispirati ai modelli di punta. Così la immagina il web designer

La BMW X7 (guarda nuova BMW X7 by Alpina) si prepara a un ricambio generazionale dopo otto anni, entrando nella nuova fase stilistica del marchio.

Nuova generazione in arrivo

Il debutto è atteso nel 2027, con una produzione prevista tra estate e autunno. Il modello manterrà il ruolo di grande SUV familiare a tre file, ma con proporzioni leggermente riviste e una lunghezza in possibile crescita.

Nuova BMW X7: i rendering di Sugar Design immaginano lo stile tipo Neue Klasse del SUV

Design tra continuità e innovazione

Il nuovo linguaggio Neue Klasse influenzerà profondamente l’estetica, pur conservando elementi distintivi BMW (guarda la homepage di BMW Italia). Il frontale presenterà fari sdoppiati rivisitati e una griglia a doppio rene illuminata. I rendering firmati Sugar Design (guarda la pagina di Sugar Design) anticipano linee più pulite e superfici scolpite, con dettagli ispirati a modelli di punta come la Serie 7 oppure concept car come la SkyTop (guarda BMW SkyTop Concept).

Nuova BMW X7: fari anteriori a LED più sottili, doppio rene più ampio e maniglie porte integrate

Soluzioni stilistiche e aerodinamica

Tra le novità più interessanti spiccano le maniglie integrate sotto i finestrini, una scelta che migliora l’efficienza aerodinamica. Anche il posteriore sarà completamente ridisegnato, con gruppi ottici inediti e forse il mantenimento del portellone sdoppiato.

Questi i dettagli principali:

Fari LED più sottili e tecnologici

Nuove maniglie aerodinamiche

Linee laterali più pulite

Design coerente con Neue Klasse

Nuova BMW X7: abitacolo con sette posti e tecnologia digitale di ultima generazione

Interni hi-tech e vocazione premium

L’abitacolo punterà su tecnologia e lusso, introducendo il sistema Panoramic iDrive con display esteso e comandi digitalizzati. Resta la configurazione a sette posti, confermando la vocazione della X7 come ammiraglia a ruote alte della famiglia BMW.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/03/2026