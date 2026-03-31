Nuova BMW X7: tracce di Neue Klasse nel maxi SUV di lusso

La BMW X7 (guarda nuova BMW X7 by Alpina) si prepara a un ricambio generazionale dopo otto anni, entrando nella nuova fase stilistica del marchio.
Nuova generazione in arrivo
Il debutto è atteso nel 2027, con una produzione prevista tra estate e autunno. Il modello manterrà il ruolo di grande SUV familiare a tre file, ma con proporzioni leggermente riviste e una lunghezza in possibile crescita.
Nuova BMW X7: i rendering di Sugar Design immaginano lo stile tipo Neue Klasse del SUV
Design tra continuità e innovazione
Il nuovo linguaggio Neue Klasse influenzerà profondamente l’estetica, pur conservando elementi distintivi BMW (guarda la homepage di BMW Italia). Il frontale presenterà fari sdoppiati rivisitati e una griglia a doppio rene illuminata. I rendering firmati Sugar Design (guarda la pagina di Sugar Design) anticipano linee più pulite e superfici scolpite, con dettagli ispirati a modelli di punta come la Serie 7 oppure concept car come la SkyTop (guarda BMW SkyTop Concept).
Nuova BMW X7: fari anteriori a LED più sottili, doppio rene più ampio e maniglie porte integrate
Soluzioni stilistiche e aerodinamica
Tra le novità più interessanti spiccano le maniglie integrate sotto i finestrini, una scelta che migliora l’efficienza aerodinamica. Anche il posteriore sarà completamente ridisegnato, con gruppi ottici inediti e forse il mantenimento del portellone sdoppiato.
Questi i dettagli principali:
- Fari LED più sottili e tecnologici
- Nuove maniglie aerodinamiche
- Linee laterali più pulite
- Design coerente con Neue Klasse
Nuova BMW X7: abitacolo con sette posti e tecnologia digitale di ultima generazione
Interni hi-tech e vocazione premium
L’abitacolo punterà su tecnologia e lusso, introducendo il sistema Panoramic iDrive con display esteso e comandi digitalizzati. Resta la configurazione a sette posti, confermando la vocazione della X7 come ammiraglia a ruote alte della famiglia BMW.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|X7 xDrive40d 48V
|340 / 250
|115.100 €
|X7 xDrive40i 48V
|333 / 245
|115.100 €
|X7 xDrive40d 48V MSport
|340 / 250
|120.100 €
|X7 xDrive40i 48V MSport
|333 / 245
|120.100 €
|X7 xDrive40i 48V MSport Pro
|333 / 245
|122.310 €
|X7 xDrive40d 48V MSport Pro
|340 / 250
|122.310 €
|X7 xDrive M60i MSport Pro
|530 / 390
|142.400 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW X7 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni BMW X7