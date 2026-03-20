BMW Alpina sfida il top luxury: l’ammiraglia Serie 7 e il SUV X7 sono già in cantiere

La nuova fase di BMW Alpina prende forma con una strategia chiara: offrire modelli di lusso superiore, collocati tra una BMW tradizionale e l’universo Rolls-Royce, ma con ispirazioni dal mondo del motorsport. Fin dall’annuncio che la casa di Monaco aveva annesso Alpina nella sua orbita, il messaggio era piuttosto chiaro (leggi la notizia BMW-Alpina).

BMW Alpina: da partner esterno a brand ufficiale di Monaco per il tuner tedesco

Nuova strategia per BMW Alpina

Dopo l’integrazione della factory artigianale, il gruppo tedesco punta a rafforzare la propria presenza nel segmento delle vetture di alta gamma.

BMW Alpina: il nuovo brand partirà da berlina Serie 7 e X7, maxi SUV come XB7 nella foto

Si parte da Serie 7 e X7

I primi modelli saranno versioni esclusive della Serie 7 e della X7 (guarda Alpina XB7), due pilastri della produzione “super premium” del costruttore bavarese. La berlina di rappresentanza, vera ammiraglia, aprirà le danze con un aggiornamento di metà ciclo, mentre il grande sport utility arriverà in una generazione completamente nuova entro il 2027.

Lusso, personalizzazione e tecnica evoluta

Le future BMW Alpina (guarda la homepage di BMW Alpina) dovrebbero distinguersi per design dedicato, materiali più raffinati e un elevato livello di personalizzazione. Sul piano tecnico, sono attesi propulsori ad alte prestazioni, con soluzioni sia termiche sia elettrificate per continuare nel solco della tradizione di Alpina. Tuttavia, non sono previste modifiche strutturali profonde, per contenere costi e complessità.

BMW Alpina: nessuna interferenza con BMW M poiché il focus sarà sul lusso sportivo

Poca affinità con BMW M

Il ruolo di Alpina resterà distinto rispetto a BMW M. Se quest’ultima continua a privilegiare la sportività pura e l’utilizzo in pista, BMW Alpina punterà su un equilibrio tra prestazioni, comfort e lusso, con una vocazione più orientata alla guida su strada.

BMW Alpina: il neonato marchio punta a insidiare brand come Bentley e Mercedes-Maybach

Obiettivi e prospettive per il futuro

Il debutto dei nuovi modelli guarda direttamente ai marchi premium come Bentley e Mercedes-Maybach. Più incerta, invece, l’espansione verso modelli più compatti come Serie 3 e Serie 5: al momento, l’attenzione resta focalizzata su ammiraglie e SUV di fascia alta. Resta da vedere se questa strategia saprà conquistare gli appassionati storici del marchio. Non ci resta che aspettare e avere conferme o meno.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/03/2026