BMW M4 M Legacy Edition 2027: tributo esclusivo per i 40 anni dell’iconica M3

Con la BMW M4 M Legacy Edition 2027, la casa tedesca (guarda la homepage di BMW Italia) rende omaggio ai quarant’anni della storica M3.

Tributo ai 40 anni di un’icona del motorsport

Questa edizione speciale della M4 Coupé nasce come celebrazione di uno dei modelli più iconici della divisione M. La produzione sarà estremamente limitata: soltanto 40 esemplari, destinati esclusivamente al clienti canadesi, ma non è escluso che BMW possa ripensare su quantità di pezzi e destinazione su altri mercati.

BMW M4 M Legacy Edition 2027: la sportiva tedesca limited edition per i clienti canadesi

Due versioni disponibili

La serie include due varianti della M4 Coupé (guarda BMW M4). Gli acquirenti potranno scegliere tra la versione standard a trazione posteriore e la M4 Competition Coupé con trazione integrale. Dal punto di vista tecnico non sono previste modifiche né al motore né all’autotelaio: la sportiva bavarese rimane già un punto di riferimento tra le supercar stradali ad alte prestazioni.

BMW M4 M Legacy Edition 2027: i cerchi in lega speciali di colore bronzo-oro

Dettagli estetici dedicati

Le novità principali riguardano lo stile. La BMW M4 M Legacy Edition 2027 introduce cerchi in lega stile 826M con finitura bronzo-oro, la stessa tonalità già vista sulla M4 CS. Completano il look grafiche M dedicate su cofano e portellone posteriore, pensate per sottolineare il carattere sportivo senza risultare eccessive (guarda un'altra BMW M4 limited edition).

BMW M4 M Legacy Edition 2027: abitacolo sportivo con finiture e rivestimenti esclusivi

Colori storici e interni racing

La BMW M4 M Legacy Edition 2027 sarà proposta nei colori Laguna Seca Blue, Velvet Blue Metallic e Imola Red II, tinte legate alla storia del marchio BMW. L’abitacolo offre pelle Merino nera, plancia in pelle Nappa, inserti in fibra di carbonio e volante M in Alcantara, condiviso con M4 CS e M4 CSL.

BMW M4 M Legacy Edition 2027: 40 esemplari da 115.500 dollari canadesi (74.500 euro)

Prezzo e arrivo sul mercato

La M4 Coupé della serie speciale parte da 115.500 dollari canadesi (circa 74.500 euro), mentre la M4 Competition Coupé raggiunge i 124.500 dollari (circa 79.100 euro). Le prime consegne nel mercato canadese sono previste da luglio.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/03/2026