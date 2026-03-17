Svelata la BMW M3 Touring 24H: da Pesce d’Aprile a vera auto da corsa

BMW ha trasformato uno scherzo del primo aprile in realtà. Bisogna quindi tornare a circa un anno fa quando il primo aprile 2025 la casa automobilistica aveva mostrato i render di due modelli tra cui quello di una M3 Touring ad altissime prestazioni pronta per scendere in pista. Si trattava in realtà di un Pesce d'Aprile. Tuttavia, i commenti ricevuti da parte degli appassionati era stati molto positivi. Alla fine, BMW si è convinta e in soli 8 mesi di lavoro ha sviluppato e svelato la nuova BMW M3 Touring 24H che farà il suo debutto in gara il prossimo fine settimana in occasione della seconda tappa della Nürburgring Langstrecken-Serie.

La genesi della nuova auto da corsa

BMW M3 Touring 24H

Dunque, come si è arrivati alla nuova BMW M3 Touring 24H? Poco dopo il lancio sul mercato della BMW M3 Touring stradale nel 2022, la casa automobilistica aveva iniziato a valutare l'idea di realizzare una versione da corsa. Ma è stato grazie ai render del primo aprile 2025 che il progetto ha subito un'accelerazione sulla scia del successo e dei moltissimi feedback positivi ricevuti da parte degli appassionati. Sulla scia di questo successo, i piani per la realizzazione di una versione da corsa della BMW M3 Touring si sono concretizzati nell'estate del 2025. In soli otto mesi, gli ingegneri di BMW M Motorsport hanno costruito la BMW M3 Touring 24H.

BMW M3 Touring 24H

Dal punto di vista tecnico, la nuova auto da corsa poggia sulle basi della BMW M4 GT3 EVO ma la carrozzeria è quella della BMW M3 Touring. Dunque, sotto al cofano troviamo un motore 6 cilindri turbo di 3 litri di cilindrata che è in grado di erogare ben 590 CV. Ovviamente è stato realizzato uno speciale body kit con un'aerodinamica particolarmente estrema a partire dal vistoso alettone posteriore. Inoltre, la BMW M3 Touring 24H è più lunga di 200 millimetri e, alettone posteriore incluso, più alta di 32 millimetri rispetto alla BMW M4 GT3 EVO. BMW non ha fornito dati sulle prestazioni ma possiamo immaginarci che rispetto alla versione stradale, la nuova M3 Touring 24H sarà nettamente più veloce.

BMW M3 Touring 24H

La BMW M3 Touring 24H è un'auto pensata per gli appassionati del difficile circuito del Nürburgring, con cui BMW M Motorsport ha un rapporto speciale. Quando scenderà in pista per la prima volta il prossimo fine settimana, indosserà un'altra livrea speciale. La vettura gareggerà nella classe SPX e non sarà quindi in diretta competizione con le tre BMW M4 GT3 EVO, che si contenderanno la vittoria assoluta nella categoria SP9. BMW non ha fornito alcun piano per ulteriori partecipazioni a competizioni. Non sappiamo nemmeno se alla fine intenderà venderla ai team privati come invece fa con la M4 GT3.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 17/03/2026