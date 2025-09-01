Nuova RS6 Avant: Audi prepara la risposta alla BMW M5 Touring? Le foto della super wagon

La nuova Audi RS6 Avant è stata più volte immortalata durante i collaudi dei muletto al Nürburgring e sulle strade tedesche durante il corso degli ultimi mesi.
Nuova Audi RS6 Avant: il muletto camuffato non può nascondere i due classici scarichi ovali
NUOVA AUDI RS6 AVANT: SFIDA LA BMW M5 TOURING
Rivale della BMW M5 Touring, la RS6 rappresenta una delle station wagon sportive più attese, con modifiche estetiche leggere, ma fedeli al linguaggio stilistico di Audi Sport.
Design evoluto ma riconoscibile
I prototipi mostrano gruppi ottici e paraurti in veste definitiva, oltre ai doppi terminali di scarico ovali, elemento distintivo delle versioni più sportive di Audi. La base tecnica deriva dalla nuova generazione di A6, prodotta a Neckarsulm, con aggiornamenti specifici per garantire prestazioni elevate.
Nuova Audi RS6 Avant: possibile arrivo nel 2027 con V6 plug-in hybrid e oltre 725 CV
Caratteristiche principali
- Introduzione di un propulsore V6 ibrido plug-in
- Potenza combinata stimata oltre i 725 CV
- Telaio aggiornato per massimizzare stabilità e tenuta
- Conferma del nome iconico RS6 Avant
Nuova Audi RS6 Avant: la wagon di Ingostadt aggiorna l'autotelaio per migliorare la guidabilità
NUOVA AUDI RS6 AVANT CONFRONTO CON LE RIVALI
L’attuale RS6 Performance eroga 621 CV (leggi la prova di Audi RS6 Avant Performance), ma la futura generazione supererà di slancio la soglia dei 725 CV, ponendosi lin linea, se non superando, la BMW M5 Touring (727 CV). Questo dato rende la RS6 Avant una vera alternativa alle supercar più quotate pur mantenendo la praticità e lo spazio interno di una station wagon.
Nuova Audi RS6 Avant: costruita a Neckarsulm, rilancia la sfida a BMW M5 Touring
Attesa per il lancio
Il debutto ufficiale della nuova Audi RS6 Avant (guarda Audi RS6 Avant GT) è previsto per il 2027, segnando una nuova fase per le wagon sportive del marchio di Ingolstadt, che mostra chiaramente quanto la filosofia racing resti un pilastro del brand tedesco anche in questa epoca di transizione verso la mobilità elettrica. Voi cosa ne pensate della nuova super familiare dei quattro anelli? Fatecelo sapere.