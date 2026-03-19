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La nuova BMW i3 alza l'asticella, 900 km e ricarica a 400 kW: l'autonomia non fa più paura

Avatar di Filippo Vendrame, il 19/03/26

4 ore fa - Autonomia e ricarica record

Grazie all'architettura 800 V può ricaricare ad altissima potenza: arriverà in autunno

900 km, questa è l'autonomia della nuova BMW i3, secondo modello della nuova gamma ''Neue Klasse'' della casa automobilistica tedesca. Per la Serie 3 elettrica numeri che dimostrano come BMW intenda proporre una vettura non solo in grado di offrire comfort, prestazioni e tecnologia ma pure di far scordare quell'ansia da autonomia che ancora frena diverse persone dall'acquisto di un'auto a batteria. La produzione si terrà nello stabilimento di Monaco e partirà ad agosto. Per vederla su strada bisognerà poi aspettare l'autunno. Prezzi ancora non comunicati.

Basta ansia da autonomia

BMW i3

La nuova Serie 3 elettrica punta a stabilire nuovi standard per il segmento delle auto elettriche. Poggia sulla piattaforma Neue Klasse e adotta un'architettura a 800 V che permette di poter ricaricare ad altissima potenza. Merito anche delle batterie di ultima generazione con celle cilindriche che la casa automobilistica ha sviluppato appositamente per le sue nuove BEV. Per il momento, la nuova BMW i3 sarà proposta solamente nella versione i3 50 xDrive che può contare su di un doppio motore elettrico. Questo significa che c'è la trazione integrale. I numeri? 345 kW/469 CV e una coppia di ben 645 Nm. Parlando invece delle prestazioni, la velocità massima arriva a 200 km/h, mentre per passare da 0 a 100 km/h servono appena 4,7 secondi. Più avanti, comunque, saranno introdotte versioni meno potenti.

La casa automobilistica non ha menzionato la capacità della batteria che non dovrebbe essere troppo lontana dai 108,7 kWh della nuova BMW iX3 che condivide la medesima piattaforma e motorizzazione. Il dato davvero importante è però l'autonomia che raggiunge i 900 km. Insomma, impossibile soffrire di ansia da autonomia.

Ricarica fino a 400 kW

BMW i3

Inoltre, grazie all'architettura a 800 V, ricaricare è davvero veloce. Infatti, dalle colonnine HPC è possibile raggiungere una velocità di picco di 400 kW. Tradotto, significa poter recuperare fino a 400 km di autonomia in 10 minuti. Ricordiamo che l'accumulatore dispone di celle integrate direttamente nel pacco batteria senza dover utilizzare moduli dato che dispone di un'architettura cell-to-pack. Scelta che permette quindi di realizzare pacchi batteria con una maggiore densità energetica.

Nuova BMW i3 supporta anche la ricarica bidirezionale e potenzialmente l'uso con queste tecnologie:

  • Vehicle-to-Load (V2L) per alimentare dispositivi elettrici esterni utilizzando l'energia della batteria di trazione
  • Vehicle-to-Home (V2H) per usare l’auto come batteria di accumulo per alimentare la propria abitazione
  • Vehicle-to-Grid (V2G) per restituire l'energia della batteria alla rete elettrica

Sempre parlando dell ricarica, in corrente alternata è possibile raggiungere una potenza di 11 kW ma tra gli optional c'è un caricatore da 22 kW. Insomma, l'intento è chiaro ed è quello di offrire una berlina elettrica senza compromessi che possa essere utilizzata tranquillamente anche per spostamenti a lungo raggio.

Nuovo stile Neue Klasse

BMW i3

La nuova Serie 3 elettrica misura 4.760 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.480 mm altezza, con un passo di 2.897 mm. L'aspetto della nuova berlina elettrica oramai non sorprende più dato che avevamo già visto diverse foto spia. Con la nuova iX3, la casa automobilistica aveva introdotto quel nuovo linguaggio di design che ritroviamo anche qui. C'è quindi una nuova interpretazione del doppio rene BMW abbinata a fari dalle forme allungate con una firma luminosa caratterizzata dalla presenza di due elementi inclinati. 10 saranno le colorazioni disponibili e per la presentazione della berlina elettrica è stata scelta la nuova tinta ''Le Castellet blue'' metallizzato

Interni: tanta tecnologia

BMW i3

Nuova BMW i3 offre ovviamente anche tanta tecnologia all'interno dell'abitacolo dove spicca il sistema BMW Panoramic iDrive. Dunque, niente strumentazione digitale. C'è infatti il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni di guida sulla parte inferiore del parabrezza. Non può mancare al centro della plancia un ampio display da 17,9 pollici dotato del nuovo sistema operativo ''BMW Operating System X''. Si può avere anche un head-up display 3D.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/03/2026
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Listino BMW Serie 3 berlina
AllestimentoCV / KwPrezzo
Serie 3 berlina 318i 156 / 11548.500 €
Serie 3 berlina 318i MSport 156 / 11552.950 €
Serie 3 berlina 318d 48V 150 / 11053.200 €
Serie 3 berlina 320i 184 / 13554.100 €
Serie 3 berlina 318i MSport Pro 156 / 11554.750 €
Serie 3 berlina 330e Hybrid Edition 184 / 13555.000 €
Serie 3 berlina 320d 48V 190 / 14055.200 €
Serie 3 berlina 320i xDrive 184 / 13555.900 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive 190 / 14056.400 €
Serie 3 berlina 318d 48V MSport 150 / 11057.650 €
Serie 3 berlina 320i MSport 184 / 13558.550 €
Serie 3 berlina 318d 48V MSport Pro 150 / 11059.450 €
Serie 3 berlina 320d 48V MSport 190 / 14059.650 €
Serie 3 berlina 320i xDrive MSport 184 / 13560.350 €
Serie 3 berlina 320i MSport Pro 184 / 13560.350 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport 190 / 14060.850 €
Serie 3 berlina 320d 48V MSport Pro 190 / 14061.450 €
Serie 3 berlina 330e 184 / 13562.100 €
Serie 3 berlina 320i xDrive MSport Pro 184 / 13562.150 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport Pro 190 / 14062.650 €
Serie 3 berlina 330i xDrive 245 / 18063.200 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive 286 / 21064.300 €
Serie 3 berlina 330e MSport 184 / 13565.250 €
Serie 3 berlina 330e MSport Pro 184 / 13567.050 €
Serie 3 berlina 330e xDrive 184 / 13567.500 €
Serie 3 berlina 330i xDrive MSport 245 / 18067.850 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport 286 / 21068.750 €
Serie 3 berlina 330i xDrive MSport Pro 245 / 18069.450 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport Pro 286 / 21070.550 €
Serie 3 berlina 330e xDrive MSport 184 / 13570.650 €
Serie 3 berlina 330e xDrive MSport Pro 184 / 13572.450 €
Serie 3 berlina M340d xDrive 48V 340 / 25076.700 €
Serie 3 berlina M340d xDrive 48V 340 / 25077.900 €
Serie 3 berlina M340i xDrive 48V 347 / 27578.500 €
Serie 3 berlina M340i xDrive 48V 347 / 27579.700 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 3 berlina visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 3 berlina
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