Nuova BMW X5, stile Neue Klasse per il SUV: un render se la immagina così

La nuova BMW X5 si prepara ad abbraccia il nuovo stile di design Neue Klasse che porterà a rivoluzionare profondamente soprattutto la parte anteriore del SUV. Insomma, via il doppio rene XXL in favore di una soluzione più discreta che abbiamo già visto debuttare sulla nuova iX3. Foto spia della nuova generazione ne circolano da diverso tempo e partendo dai più recenti scatti, c'è chi ha provato a immaginarsi le forme finale del nuovo SUV, come nel render di kolesaru che proponiamo. Sarà davvero così?

Cosa sappiamo

La nuova BW X5 non sarà semplicemente una versione più grande della nuova iX3 che ha fatto il suo debutto a settembre 2025 al Salone di Monaco. Per quanto il frontale presenterà una linea simile, X5 potrà contare su di elementi dedicati che la differenzieranno dalla iX3 come una diversa firma luminosa per i gruppi ottici posteriori. Grazie al nuovo stile Neue Klasse che sarà adottato da buona parte della nuova gamma del costruttore tedesco, il look della nuova X5 apparirà più sportiveggiante.

E gli interni? Ci sarà un importante salto avanti soprattutto in termini di tecnologia dato che pure la nuova BMW X5 adotterà il sistema Panoramic iDrive che ha fatto il suo debutto sulla nuova iX3 e che è presente anche sulla BMW i3 fresca di presentazione. Dunque, niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietterà le informazioni di guida lungo appena sotto il parabrezza, da un montane all'altro. Ci sarà un ampio display da 17,9 pollici per l'infotainment e non mancherà nemmeno un head-up display (optional).

Motori, sarà anche Fuel Cell

La prossima generazione della BMW X5 sarà proposta con un'ampia gamma di motori. Il SUV sarà commercializzato con motorizzazioni endotermiche, ibride e 100% elettriche. In un secondo momento e cioè nel 2028 se i piani nel frattempo non cambieranno, arriverà pure una variante dotata di un sistema Fuel Cell a idrogeno sviluppato grazie alla collaborazione con Toyota. Il debutto della nuova X5 dovrebbe avvenire tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Non rimane che attendere novità.

Fonte: kolesaru

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 25/03/2026