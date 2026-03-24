Nuova BMW Serie 7 2026: rendering, foto spia e anticipazioni

La BMW Serie 7 si prepara a un aggiornamento di metà carriera e, a giudicare dalle ultime foto spia, la casa di Monaco non sembra avere alcuna intenzione di fare marcia indietro sul design che ha diviso pubblico e critica.

Dopo un primo teaser diffuso nelle scorse settimane, i nuovi scatti catturati al Nürburgring offrono un’anteprima più concreta del restyling in arrivo.

Nuova BMW Serie 7 2026, il prototipo in pista al Nurburgring

Design: BMW tira dritto per la sua strada

Se qualcuno sperava in un cambio di rotta stilistico, probabilmente resterà deluso. La rinnovata BMW Serie 7 G70 manterrà infatti gli elementi che hanno reso l’attuale generazione così riconoscibile: fari sdoppiati e maxi doppio rene illuminato.

La differenza, però, sta nei dettagli. Nei prototipi avvistati i gruppi ottici principali sembrano disposti verticalmente anziché orizzontalmente come sull’attuale modello. Anche le firme luminose anteriori e posteriori risultano ridisegnate, segno di un aggiornamento che punta più alla rifinitura che alla rivoluzione.

Nuova BMW Serie 7 2026, il frontale

Più tecnologia alla guida, ma niente Livello 3

Le immagini mostrano anche nuovi sensori integrati nella parte frontale e alla base del parabrezza. Un indizio chiaro: la berlina ammiraglia porterà in dote sistemi di assistenza alla guida più evoluti.

C’è però un’assenza importante. Il sistema di guida autonoma di Livello 3, chiamato BMW Personal Pilot, non dovrebbe evolvere con questo aggiornamento.

Secondo diverse indiscrezioni, BMW avrebbe deciso di non svilupparlo ulteriormente su questa piattaforma: troppo costoso (circa 6.000 euro) e poco sfruttabile, visto che funzionava solo in autostrada e a bassa velocità.

Al suo posto arriverà una soluzione più pragmatica: un nuovo sistema di Livello 2 basato sull’architettura elettronica della BMW Neue Klasse. Tra le funzioni attese:

guida hands-free in autostrada

cambi di corsia attivati dallo sguardo del guidatore

assistenza alla navigazione anche in contesti urbani (in futuro)

Il conducente resterà comunque sempre responsabile della guida.

BMW iX3, la strumentazione Panoramic Vision

Interni: arriva iDrive X e il parabrezza diventa uno schermo

Se fuori il restyling sarà misurato, l’abitacolo potrebbe cambiare molto di più. La nuova Serie 7 dovrebbe essere tra le prime BMW a introdurre il sistema di infotainment BMW iDrive X, accompagnato dal display panoramico BMW Panoramic Vision che corre lungo la base del parabrezza come su BMW iX3 (a cui si riferisce la foto).

Questa soluzione segna un ulteriore passo verso l’abbandono del classico quadro strumenti: sempre meno lancette digitali davanti al guidatore e sempre più interfaccia immersiva e diffusa su tutta la plancia.

Nuova BMW Serie 7 2026, all'interno cambia l'infotainment

Motori: evoluzione più che rivoluzione

Sotto il cofano non sono attese sorprese radicali. La gamma continuerà a ruotare attorno ai sei cilindri in linea mild-hybrid a 48 volt, affiancati dalle varianti plug-in hybrid.

Aggiornamenti in vista anche per la versione elettrica BMW i7, che potrebbe beneficiare di nuove celle batteria a maggiore densità energetica, con l’obiettivo di migliorare autonomia ed efficienza.

Nuova BMW Serie 7 2026, aggiornamenti green ai motori

Debutto atteso nel 2026 e possibile ritorno di versioni sportive

Il restyling potrebbe inoltre allargare l’offerta nella fascia più alta della gamma. Tra le ipotesi circolate negli ultimi mesi, una nuova M760 con motore V8 aggiornato e una variante ultra-lussuosa sviluppata sotto il marchio Alpina, ormai completamente integrato nell’universo BMW

La produzione del modello aggiornato sarebbe già in fase di preparazione e il debutto globale è atteso nel 2026, probabilmente durante il IAA Mobility.

Del resto, l’attuale Serie 7 – lanciata alla fine del 2022 – è una delle berline di lusso più discusse degli ultimi anni. E se le anticipazioni saranno confermate, la prossima evoluzione non sembra avere alcuna intenzione di diventare più discreta.