BMW Serie 6 coupé: un revival digitale tra passato e futuro nei rendering indipendenti

Le immagini di Sugar Design riportano in vita la coupé tedesca, ma in chiave elettrica e chiaramente ispirata allo stile contemporaneo della neonata Neue Klasse

La storica BMW Serie 6 Coupé è uscita di scena per lasciare spazio alla Serie 8, anch’essa in fase di pensionamento (guarda l’uscita di scena di BMW Serie 8), ma il suo fascino continua a vivere tra gli appassionati.

BMW Serie 6 Sugar Design: la sportiva vista attraverso i rendering dell'artista digitale

Un ritorno digitale per la BMW

Un recente rendering firmato da Sugar Design (guarda la pagina social di Sugar Design) immagina il ritorno della coupé in una veste moderna, pensata nel pieno dell’era della Neue Klasse.

Il progetto digitale propone una sportiva a due porte dalle proporzioni rinnovate, più larga e bassa rispetto al passato, con un look che unisce tradizione e innovazione. Il frontale richiama chiaramente la i3, con sottili gruppi ottici LED integrati in una griglia illuminata, mentre le linee complessive risultano più tese e aggressive.

BMW Serie 6 Sugar Design: un omaggio alla coupé d'epoca

Design e dettagli della nuova coupé

Il concept reinterpreta i codici stilistici BMW in chiave contemporanea, con elementi distintivi che ne rafforzano la personalità:

prese d’aria anteriori più marcate

profilo “shark nose” accentuato

cerchi in lega di grandi dimensioni

linea laterale pulita ispirata alla Vision Neue Klasse

Il posteriore, invece, si ispira a modelli esclusivi come il concept SkyTop, con passaruota scolpiti e fanali sottilissimi (guarda BMW SkyTop concept). L’insieme restituisce una coupé dal look sportivo ed evoluto, pur mantenendo un legame con la tradizione del marchio.

BMW Serie 6 Sugar Design: piattaforma elettrica per una sportiva che oggi resta sulla carta

Piattaforma elettrica e futuro incerto

Non sono stati diffusi dettagli tecnici, ma tutto lascia pensare a una base elettrica condivisa con iX3 e futura generazione della i3, entrambe parte della famiglia Neue Klasse (guarda BMW iX3). L’idea dell'artista digitale indipendente sarebbe quella di posizionare questa Serie 6 come modello di riferimento tra le coupé di fascia alta, potenzialmente sostituendo più linee attuali.

Tuttavia, restano concreti dubbi sulla sostenibilità commerciale di un simile progetto in un segmento di nicchia. Il concept, per adesso, resta un esercizio di stile indipendente, ma dimostra quanto il nome Serie 6 sia ancora rilevante nell’immaginario collettivo degli appassionati.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/04/2026