Robot con AI in fabbrica: la sperimentazione BMW che può ridefinire la produzione delle moto

Un nuovo progetto pilota BMW nello stabilimento di Lipsia sta esplorando come macchine alimentate dall’intelligenza artificiale possano lavorare accanto agli esseri umani, e questa tecnologia potrebbe un giorno influenzare la produzione motociclistica.

BMW non produce moto nello stabilimento di Lipsia, ma questa sperimentazione potrebbe comunque avere implicazioni per il futuro delle linee produttive delle due ruote. L’azienda tedesca ha iniziato a testare robot umanoidi sulle proprie linee come parte di un nuovo programma pilota che esplora quella che definisce “Physical AI”, ovvero una combinazione di software di intelligenza artificiale e robotica reale progettata per lavorare insieme agli esseri umani. Al momento non esiste una posizione ufficiale su se o quando robot di questo tipo possano iniziare a costruire motociclette. Tuttavia, se il test avrà il successo dichiarato da BMW, potrebbe accadere.

Robot con AI in fabbrica: la sperimentazione BMW ha già prodotto risultati tangibili

Piacere, sono mr. AEON

Il progetto ruota attorno a un robot umanoide chiamato AEON, sviluppato dalla società di robotica Hexagon. A differenza dei grandi bracci robotici fissi già comuni nelle fabbriche automobilistiche, AEON è progettato per operare in spazi pensati per gli esseri umani. È auto-bilanciato, si muove su ruote e dispone di braccia che possono essere equipaggiate con diversi strumenti a seconda del lavoro da svolgere. Nello stabilimento di Lipsia, il robot verrà utilizzato per testare diverse attività produttive, tra cui l’assemblaggio di batterie ad alta tensione e il supporto nella produzione di componenti.

Sebbene Lipsia si concentri sulle auto, sia per BMW sia per il marchio Mini, le implicazioni potrebbero estendersi ben oltre le quattro ruote. BMW produce motociclette nello stabilimento di Berlino-Spandau e, se i robot umanoidi si dimostreranno capaci di gestire compiti complessi nella produzione automobilistica, è molto probabile che possano essere adottati anche nella produzione di moto. I “robot”, in varie forme, non sono una novità nella produzione motociclistica. In molti stabilimenti sono presenti robot semi-autonomi che trasportano componenti e mantengono in ordine l’impianto. AEON è qualcosa di completamente diverso.

Robot con AI in fabbrica: AEON è progettato per muoversi negli spazi dedicati agli umani

I precedenti

Non è la prima esperienza di BMW con robot umanoidi: un test nel 2025 con un altro robot, Figure 02, ha dimostrato che “i robot possono eseguire in sicurezza operazioni precise e ripetitive” nello stabilimento di Spartanburg negli Stati Uniti. Durante un test di dieci mesi, la macchina ha supportato la produzione di oltre 30.000 BMW X3, gestendo componenti in lamiera utilizzati nel processo di saldatura. In totale ha movimentato oltre 90.000 componenti e percorso circa 1,2 milioni di passi durante circa 1.250 ore di funzionamento.

I robot umanoidi rappresentano solo una parte di un più ampio processo di digitalizzazione nella rete produttiva BMW. L’intelligenza artificiale è già utilizzata per il controllo qualità, la logistica e la pianificazione virtuale degli stabilimenti in tutto il sistema produttivo globale dell’azienda.

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