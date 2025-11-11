NIU Concept 06, lo scooter elettrico super prestante e con intelligenza artificiale

NIU Concept 06 - La casa cinese NIU ha presentato a EICMA varie novità (NQiX 1000, XQi, FQiX) e non solo. Presente allo stand era l'interessante concept di un maxiscooter con 27 CV di potenza massima e velocità massima di 155 km/h.

Mentre nulla si sa della possibile autonomia, né dei tempi di ricarica. Ciò che NIU invece ha sottolineato è che Concept 06 è strapieno di tecnologia, incluso un “co-pilota AI che impara le tue abitudini e si adatta al tuo stile, mantenendoti più sicuro e più connesso.”

NIU Concept 06, il display TFT

Dispone inoltre di manubrio e parabrezza regolabili elettricamente, cruise control adattivo, controllo di discesa, assistenza in salita, Push Assist (per manovrare più facilmente) e freno rigenerativo.

NIU Concept 06, arriverà in produzione?

A detta della Casa, Concept 06 monitora costantemente ciò che accade intorno a te. Se altri veicoli si avvicinano troppo, riceverai un avviso sul display e il veicolo proietterà a terra dei segnali luminosi (probabilmente laser) per far notare la tua presenza agli altri.

Quando è parcheggiato, la Sentry Mode del Concept 06 “registra automaticamente movimenti insoliti e invia notifiche istantanee al tuo telefono,”.

“La smart mobility consiste nel rendere ogni viaggio intuitivo, connesso e reattivo alle esigenze della vita urbana moderna”, dice NIU.

Pubblicato da Fabio Meloni, 11/11/2025