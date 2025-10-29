NIU porta a EICMA 2025 il nuovo modello di punta della gamma NQiX, l'NQiX 1000, che grazie alle tre batterie rimovibili supera i 100 km di autonomia. Il nuovo FQiX sembra tracciare la nuova direzione stilistica di NIU, caratterizzata dal connubio tra forme aerodinamiche ed elementi di illuminazione distintivi e dalla sintesi riuscita tra praticità e tecnologia. Per chi vuole una moto elettrica con cui divertirsi in fuori strada NIU propone la XQi400, un ottimo bilanciamento tra uso stradale e in off-road con 100 km di autonomia, e la XQi 500 Street, moto a batterie da cross omologata per uso stradale dalle prestazioni elevate, con 60 km di autonomia. Ci racconta tutto Michael Castellano, Country Manager NIU Italia.
EICMA 2025: le novità allo stand NIU raccontate da Michael Castellano. Video
Isabella Galli, il 06/11/25
