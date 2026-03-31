Anteprima

Nuova BMW X1, foto spia e anticipazioni del facelift nell'era Neue Klasse

Avatar di Filippo Vendrame, il 31/03/26

1 ora fa - Cambia il look e cresce la tecnologia

Il SUV si prepara al facelift di metà carriera con un design aggiornato ispirato alla iX3

La nuova BMW X1 è stata nuovamente intercettata durante una sessione di test su strada, questa volta nei pressi del centro prove della casa automobilistica che si trova fuori Monaco. BMW sta portando avanti un piano di rinnovo della sua gamma che è partito con il lancio della nuova iX3 che ha introdotto ufficialmente il nuovo linguaggio di design Neue Klasse che sarà adottato da buona parte dei nuovi modelli. Anche la nuova X1 seguirà questa strada e le nuove foto spia lo mostrano chiaramente. Il debutto del nuovo SUV è atteso tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

BMW X1 facelift

Un nuovo frontale ispirato alla BMW iX3

Per la BMW X1 si sta quindi avvicinando il momento di ricevere il classico facelift di metà carriera. Il SUV subirà un profondo restyling, almeno nella parte frontale, poiché i fari e la griglia sono stati significativamente ridisegnati seguendo il nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Niente doppio rene XXL e al suo posto una soluzioni più minimalista che abbiamo visto sulla nuova iX3. Per i gruppi ottici forme più allungate e un nuova firma luminosa. Le stesse modifiche le troveremo sulla BMW iX1 2027, cioè la versione 100% elettrica. Sebbene i due modelli appariranno molto simili esteticamente, la rinnovata X1 continuerà ad adottare l'attuale piattaforma, mentre la nuova iX1 elettrica poggerà sull'architettura Neue Klasse che permette di adottare tutte le ultime soluzioni tecniche sviluppate dalla casa automobilistica per le sue BEV, tra cui l'architettura a 800 V.

In questa nuova tornata di foto spia non si vedono gli interni. In ogni caso, anche l'abitacolo evolverà sensibilmente, arrivando a offrire molta tecnologia in più. In particolare, ci sarà il nuovo Panoramic iDrive e quindi niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza. Chiaramente non mancherà un ampio display centrale per la gestione dell'infotainment vero e proprio.

BMW X1 facelift

Motori

Nuova BMW X1 2027 continuerà a essere proposta con motorizzazioni endotermiche, anche Mild Hybrid. Non dovrebbero mancare versioni Plug-in. Difficile che la gamma attuale venga rivoluzionata. Piuttosto, è possibile che arrivino ottimizzazioni per migliorare l'efficienza. Nel corso dei prossimi mesi è probabile che ne sapremo molto di più.

VEDI ANCHE
BMW X7 2027: design Neue Klasse e novità SUV lusso
Nuova BMW X7: tracce di Neue Klasse nel maxi SUV di lusso
Robot con AI in fabbrica: la sperimentazione BMW che può ridefinire la produzione delle moto
Robot con AI in fabbrica: la sperimentazione BMW che può ridefinire la produzione delle moto
L’elettrico? Non basta. Nuovo studio BMW sostiene i biocarburanti
L’elettrico? Non basta. Nuovo studio BMW sostiene i biocarburanti
Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/03/2026
Tags
bmwbmw x1
Gallery
Listino BMW X1
AllestimentoCV / KwPrezzo
X1 18i sDrive 136 / 10042.200 €
X1 iX 20 eDrive BEV Special Edition - / -43.000 €
X1 18i sDrive X-Line 136 / 10044.870 €
X1 18d sDrive 150 / 11044.900 €
X1 20i sDrive 170 / 12544.900 €
X1 18i sDrive MSport 136 / 10046.150 €
X1 25e xDrive PHEV Special Edition 136 / 10046.500 €
X1 20d sDrive 163 / 12046.900 €
X1 18d sDrive X-Line 150 / 11047.570 €
X1 20i sDrive X-Line 170 / 12547.570 €
X1 iX 20 eDrive BEV - / -47.900 €
X1 18d sDrive MSport 150 / 11048.850 €
X1 20i sDrive MSport 170 / 12548.850 €
X1 20d xDrive 163 / 12049.400 €
X1 20d sDrive X-Line 163 / 12049.750 €
X1 18i sDrive MSport Pro 136 / 10049.850 €
X1 23i xDrive 218 / 16050.600 €
X1 iX 20 eDrive BEV X-Line - / -50.750 €
X1 20d sDrive MSport 163 / 12050.850 €
X1 iX 20 eDrive BEV MSport - / -51.850 €
X1 20d xDrive X-Line 163 / 12052.070 €
X1 25e xDrive PHEV 136 / 10052.100 €
X1 18d sDrive MSport Pro 150 / 11052.550 €
X1 20i sDrive MSport Pro 170 / 12552.550 €
X1 23d xDrive 211 / 15552.600 €
X1 23i xDrive X-Line 218 / 16053.270 €
X1 20d xDrive MSport 163 / 12053.350 €
X1 23i xDrive MSport 218 / 16054.550 €
X1 20d sDrive MSport Pro 163 / 12054.550 €
X1 30e xDrive PHEV 150 / 11054.700 €
X1 25e xDrive PHEV X-Line 136 / 10054.770 €
X1 23d xDrive X-Line 211 / 15555.270 €
X1 iX 20 eDrive BEV MSport Pro - / -55.550 €
X1 25e xDrive PHEV MSport 136 / 10056.050 €
X1 23d xDrive MSport 211 / 15556.550 €
X1 20d xDrive MSport Pro 163 / 12057.050 €
X1 30e xDrive PHEV X-Line 150 / 11057.370 €
X1 23i xDrive MSport Pro 218 / 16058.250 €
X1 30e xDrive PHEV MSport 150 / 11058.650 €
X1 iX 30 eDrive BEV - / -58.800 €
X1 25e xDrive PHEV MSport Pro 136 / 10059.750 €
X1 23d xDrive MSport Pro 211 / 15560.250 €
X1 iX 30 eDrive BEV X-Line - / -61.470 €
X1 30e xDrive PHEV MSport Pro 150 / 11062.350 €
X1 iX 30 eDrive BEV MSport - / -62.750 €
X1 M35i xDrive 300 / 22163.300 €
X1 iX 30 eDrive BEV MSport Pro - / -66.450 €
X1 M35i xDrive MSport Pro 300 / 22167.000 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW X1 visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW X1
Logo BMW
BMW
Vedi anche