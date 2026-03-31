Nuova BMW X1, foto spia e anticipazioni del facelift nell'era Neue Klasse

La nuova BMW X1 è stata nuovamente intercettata durante una sessione di test su strada, questa volta nei pressi del centro prove della casa automobilistica che si trova fuori Monaco. BMW sta portando avanti un piano di rinnovo della sua gamma che è partito con il lancio della nuova iX3 che ha introdotto ufficialmente il nuovo linguaggio di design Neue Klasse che sarà adottato da buona parte dei nuovi modelli. Anche la nuova X1 seguirà questa strada e le nuove foto spia lo mostrano chiaramente. Il debutto del nuovo SUV è atteso tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

BMW X1 facelift

Un nuovo frontale ispirato alla BMW iX3

Per la BMW X1 si sta quindi avvicinando il momento di ricevere il classico facelift di metà carriera. Il SUV subirà un profondo restyling, almeno nella parte frontale, poiché i fari e la griglia sono stati significativamente ridisegnati seguendo il nuovo linguaggio di design Neue Klasse. Niente doppio rene XXL e al suo posto una soluzioni più minimalista che abbiamo visto sulla nuova iX3. Per i gruppi ottici forme più allungate e un nuova firma luminosa. Le stesse modifiche le troveremo sulla BMW iX1 2027, cioè la versione 100% elettrica. Sebbene i due modelli appariranno molto simili esteticamente, la rinnovata X1 continuerà ad adottare l'attuale piattaforma, mentre la nuova iX1 elettrica poggerà sull'architettura Neue Klasse che permette di adottare tutte le ultime soluzioni tecniche sviluppate dalla casa automobilistica per le sue BEV, tra cui l'architettura a 800 V.

In questa nuova tornata di foto spia non si vedono gli interni. In ogni caso, anche l'abitacolo evolverà sensibilmente, arrivando a offrire molta tecnologia in più. In particolare, ci sarà il nuovo Panoramic iDrive e quindi niente strumentazione digitale e al suo posto il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni lungo tutta la larghezza del parabrezza. Chiaramente non mancherà un ampio display centrale per la gestione dell'infotainment vero e proprio.

BMW X1 facelift

Motori

Nuova BMW X1 2027 continuerà a essere proposta con motorizzazioni endotermiche, anche Mild Hybrid. Non dovrebbero mancare versioni Plug-in. Difficile che la gamma attuale venga rivoluzionata. Piuttosto, è possibile che arrivino ottimizzazioni per migliorare l'efficienza. Nel corso dei prossimi mesi è probabile che ne sapremo molto di più.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/03/2026