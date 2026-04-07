BMW i3 Touring, sarà così la station wagon Neue Klasse? Render e anticipazioni

La nuova BMW i3 ha fatto il suo debutto da poco, una berlina elettrica che offre le ultime innovazioni sviluppate dalla casa automobilistica tedesca. Piattaforma Neue Klasse, 900 km di autonomia e ricarica a 400 kW, queste sono solamente alcune delle sue principali caratteristiche. Durante la presentazione c'è stata una sorpresa in quanto BMW ha condiviso il teaser della i3 Touring. Quindi è in arrivo anche la versione station wagon della nuova elettrica. Come sarà? Al momento foto spia non se ne sono viste ma oggi sappiamo già com'è fatta la berlina e quindi non è difficile immaginarsi il design della Touring. Ecco quindi il render di Kolesa che ha provato a anticipare le forme finali della vettura partendo dalla nuova berlina elettrica.

BMW i3 Touring

Ecco come sarà la nuova BMW i3 Touring

Davanti, la station wagon elettrica riprenderà il look della nuova i3 berlina che abbiamo scoperto a marzo. Stile di design Neue Klasse, con un frontale completamente ridisegnato che fa a meno del classico doppio rene di grandi dimensioni in favore di una soluzione più minimalista abbinata a fari dalle forme allungate con la nuova firma luminosa introdotta per la prima volta sulla nuova BMW iX3. Ovviamente, le differenze con la berlina sono tutte dietro con una linea del tetto più allungata che permette di dare alla vettura le forme di una station wagon e che termina con un piccolo spoiler. Sempre al posteriore troviamo gruppi ottici a sviluppo orizzontale e al centro del portellone il logo BMW. Di profilo possiamo invece osservare la presenza delle maniglie delle portiere a scomparsa come sulla berlina.

Anche l'abitacolo non cambierà e quindi ci sarà il sistema BMW Panoramic iDrive. Trattandosi di una station wagon avremo maggiore spazio per il bagagliaio. E i motori? Saranno gli stessi della berlina che per il momento è proposta nella versione i3 50 xDrive con un doppio motore da 345 kW/469 CV e una coppia di ben 645 Nm. Grazie a una batteria da 108,7 kWh anche la Touring dovrebbe poter disporre di un'autonomia WTP di circa 900 km. Quando arriverà la nuova station wagon elettrica? Una data ancora non c'è ma possiamo immaginare un debutto nel corso del prossimo anno.

Render: Kolesa

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026