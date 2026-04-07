Antecipazioni

BMW i3 Touring, sarà così la station wagon Neue Klasse? Render e anticipazioni

Avatar di Filippo Vendrame, il 07/04/26

1 ora fa - Ecco come potrebbe essere la station wagon elettrica

La station wagon elettrica arriverà con piattaforma Neue Klasse, lunga autonomia e tanta tecnologia per gli interni

La nuova BMW i3 ha fatto il suo debutto da poco, una berlina elettrica che offre le ultime innovazioni sviluppate dalla casa automobilistica tedesca. Piattaforma Neue Klasse, 900 km di autonomia e ricarica a 400 kW, queste sono solamente alcune delle sue principali caratteristiche. Durante la presentazione c'è stata una sorpresa in quanto BMW ha condiviso il teaser della i3 Touring. Quindi è in arrivo anche la versione station wagon della nuova elettrica. Come sarà? Al momento foto spia non se ne sono viste ma oggi sappiamo già com'è fatta la berlina e quindi non è difficile immaginarsi il design della Touring. Ecco quindi il render di Kolesa che ha provato a anticipare le forme finali della vettura partendo dalla nuova berlina elettrica.

BMW i3 Touring

Ecco come sarà la nuova BMW i3 Touring

Davanti, la station wagon elettrica riprenderà il look della nuova i3 berlina che abbiamo scoperto a marzo. Stile di design Neue Klasse, con un frontale completamente ridisegnato che fa a meno del classico doppio rene di grandi dimensioni in favore di una soluzione più minimalista abbinata a fari dalle forme allungate con la nuova firma luminosa introdotta per la prima volta sulla nuova BMW iX3. Ovviamente, le differenze con la berlina sono tutte dietro con una linea del tetto più allungata che permette di dare alla vettura le forme di una station wagon e che termina con un piccolo spoiler. Sempre al posteriore troviamo gruppi ottici a sviluppo orizzontale e al centro del portellone il logo BMW. Di profilo possiamo invece osservare la presenza delle maniglie delle portiere a scomparsa come sulla berlina.

Anche l'abitacolo non cambierà e quindi ci sarà il sistema BMW Panoramic iDrive. Trattandosi di una station wagon avremo maggiore spazio per il bagagliaio. E i motori? Saranno gli stessi della berlina che per il momento è proposta nella versione i3 50 xDrive con un doppio motore da 345 kW/469 CV e una coppia di ben 645 Nm. Grazie a una batteria da 108,7 kWh anche la Touring dovrebbe poter disporre di un'autonomia WTP di circa 900 km. Quando arriverà la nuova station wagon elettrica? Una data ancora non c'è ma possiamo immaginare un debutto nel corso del prossimo anno.

Render: Kolesa

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026
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Listino BMW Serie 3 Touring
AllestimentoCV / KwPrezzo
Serie 3 Touring 318i 156 / 11549.800 €
Serie 3 Touring 318i MSport 156 / 11554.250 €
Serie 3 Touring 318d 48V 150 / 11054.500 €
Serie 3 Touring 320i 184 / 13555.400 €
Serie 3 Touring 318i MSport Pro 156 / 11555.850 €
Serie 3 Touring 330e Hybrid Edition 347 / 27556.000 €
Serie 3 Touring 320d 48V 190 / 14056.500 €
Serie 3 Touring 320d 48V xDrive 190 / 14057.700 €
Serie 3 Touring 318d 48V MSport 150 / 11058.950 €
Serie 3 Touring 320i MSport 184 / 13559.850 €
Serie 3 Touring 318d 48V MSport Pro 150 / 11060.550 €
Serie 3 Touring 320d 48V MSport 190 / 14060.950 €
Serie 3 Touring 320i MSport Pro 184 / 13561.450 €
Serie 3 Touring 320d 48V xDrive MSport 190 / 14062.150 €
Serie 3 Touring 320d 48V MSport Pro 190 / 14062.550 €
Serie 3 Touring 330e 245 / 18063.400 €
Serie 3 Touring 320d 48V xDrive MSport Pro 190 / 14063.750 €
Serie 3 Touring 330i xDrive 184 / 13564.500 €
Serie 3 Touring 330d 48V xDrive 286 / 21065.600 €
Serie 3 Touring 330e MSport 347 / 27566.550 €
Serie 3 Touring 330e MSport Pro 347 / 27568.150 €
Serie 3 Touring 330e xDrive 184 / 13568.800 €
Serie 3 Touring 330i xDrive MSport 184 / 13568.950 €
Serie 3 Touring 330d 48V xDrive MSport 286 / 21070.050 €
Serie 3 Touring 330i xDrive MSport Pro 184 / 13570.550 €
Serie 3 Touring 330d 48V xDrive MSport 286 / 21071.650 €
Serie 3 Touring 330e xDrive MSport 184 / 13571.950 €
Serie 3 Touring 330e xDrive MSport Pro 184 / 13573.550 €
Serie 3 Touring M340d xDrive 48V 340 / 25078.000 €
Serie 3 Touring M340d xDrive 48V 340 / 25079.200 €
Serie 3 Touring M 340i xDrive 48V 245 / 18079.800 €
Serie 3 Touring M 340i xDrive 48V 245 / 18081.000 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 3 Touring visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 3 Touring
Logo BMW
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