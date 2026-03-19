BMW i3, interni e bagagliaio della nuova Serie 3 elettrica

La nuova BMW i3 ha fatto il suo debutto da qualche giorno anche se per vederla su strada bisognerà attendere l'autunno. La nuova BMW Serie 3 elettrica è il secondo modello della nuova gamma Neue Klasse. Oltre al nuovo design, la berlina offre al suo interno il meglio della tecnologia sviluppata dal marchio tedesco per le sue BEV di ultima generazione. I numeri parlano chiaro: prestazioni elevatissime, ben 900 km di autonomia e tanta tecnologia. Già, proprio la tecnologia perché come la nuova iX3, la nuova berlina elettrica offre interni completamente rivisti dove l'elettronica è l'assoluta protagonista. Andiamo quindi a vedere più da vicino cosa troveranno a bordo tutti coloro che saliranno sulla nuova i3.

Nuova BMW i3, la plancia: Panoramic iDrive protagonista

BMW i3

Come sulla iX3, anche la berlina elettrica offre il nuovo Panoramic iDrive con cui BMW punta a rivoluzionare l'esperienza di guida. Innanzitutto, non c'è la classica strumentazione digitale. Cosa troviamo al suo posto? Il BMW Panoramic Vision, un sistema che proietta i contenuti direttamente sulla parte inferiore del parabrezza, dove le informazioni appaiono su una superficie nera stampata che va dal montante sinistro a quello destro e sono visibili con un effetto 3D per guidatore e passeggeri. Le informazioni di guida più importanti vengono proiettate direttamente nel campo visivo del guidatore che può personalizzare cosa vuole vedere.

C'è poi il BMW 3D Head-Up Display (optional), posizionato sopra il BMW Panoramic Vision. Cosa fa? Mostra grafica di navigazione integrata e assistenza alla guida direttamente nel campo visivo del guidatore. I contenuti di BMW Panoramic Vision e di BMW 3D Head-Up Display sono presentati in modo coordinato. C'è poi sempre un ampio display centrale per il sistema infotainment, in questo caso da ben 17,9 pollici. La grafica è ottimizzata per consentire di poter accedere facilmente a tutte le funzionalità offerta, con una struttura a widget. La schermata iniziale mostra permanentemente la mappa di navigazione BMW Maps o contenuti configurabili in modo indipendente. Alcuni widget si trovano disposti verticalmente sul lato del guidatore, che si possono cambiare scorrendo con un gesto. C'è poi la comoda funzione QuickSelect che permette di accedere direttamente alle funzioni più importanti senza dover entrare in sottomenù. Ovviamente presenti Apple CarPlay e Android Auto.

BMW i3

Il nuovo abitacolo della BMW i3 propone anche il nuovo volante multifunzione dove le funzioni disponibili sono indicate illuminando i corrispondenti pulsanti che offrono un feedback tattile. Alla base del sistema BMW Panoramic iDrive c'è la nuova piattaforma software BMW Operating System X. Per la sua nuova berlina elettrica, la casa automobilistica propone rivestimenti di alta qualità ma con attenzione alla sostenibilità. Ad esempio, troviamo tessuti realizzati dal riciclo delle bottiglie di plastica. Qualità ovviamente altissima con assemblaggi impeccabili.

Bagagliaio

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Per il momento BMW non ha voluto comunicare i dati esatti della capacità del bagagliaio che comunque offre una soglia d'accesso bassa. Le forme sono regolari e ovviamente sarà possibile abbattere gli schienali dei sedili posteriori per ampliare la capacità di carico. Inoltre, davanti c'è un comodo frunk buono per contenere i cavi di ricarica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/03/2026