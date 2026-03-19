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BMW i3, interni e bagagliaio della nuova Serie 3 elettrica

Avatar di Filippo Vendrame, il 21/03/26

57 minuti fa - Panoramic Vision, head-up display 3D e infotainment evoluto

Tecnologia protagonista negli interni con BMW Panoramic iDrive e sistema infotainment avanzato

La nuova BMW i3 ha fatto il suo debutto da qualche giorno anche se per vederla su strada bisognerà attendere l'autunno. La nuova BMW Serie 3 elettrica è il secondo modello della nuova gamma Neue Klasse. Oltre al nuovo design, la berlina offre al suo interno il meglio della tecnologia sviluppata dal marchio tedesco per le sue BEV di ultima generazione. I numeri parlano chiaro: prestazioni elevatissime, ben 900 km di autonomia e tanta tecnologia. Già, proprio la tecnologia perché come la nuova iX3, la nuova berlina elettrica offre interni completamente rivisti dove l'elettronica è l'assoluta protagonista. Andiamo quindi a vedere più da vicino cosa troveranno a bordo tutti coloro che saliranno sulla nuova i3.

Nuova BMW i3, la plancia: Panoramic iDrive protagonista

BMW i3

Come sulla iX3, anche la berlina elettrica offre il nuovo Panoramic iDrive con cui BMW punta a rivoluzionare l'esperienza di guida. Innanzitutto, non c'è la classica strumentazione digitale. Cosa troviamo al suo posto? Il BMW Panoramic Vision, un sistema che proietta i contenuti direttamente sulla parte inferiore del parabrezza, dove le informazioni appaiono su una superficie nera stampata che va dal montante sinistro a quello destro e sono visibili con un effetto 3D per guidatore e passeggeri. Le informazioni di guida più importanti vengono proiettate direttamente nel campo visivo del guidatore che può personalizzare cosa vuole vedere.

C'è poi il BMW 3D Head-Up Display (optional), posizionato sopra il BMW Panoramic Vision. Cosa fa? Mostra grafica di navigazione integrata e assistenza alla guida direttamente nel campo visivo del guidatore. I contenuti di BMW Panoramic Vision e di BMW 3D Head-Up Display sono presentati in modo coordinato. C'è poi sempre un ampio display centrale per il sistema infotainment, in questo caso da ben 17,9 pollici. La grafica è ottimizzata per consentire di poter accedere facilmente a tutte le funzionalità offerta, con una struttura a widget. La schermata iniziale mostra permanentemente la mappa di navigazione BMW Maps o contenuti configurabili in modo indipendente. Alcuni widget si trovano disposti verticalmente sul lato del guidatore, che si possono cambiare scorrendo con un gesto. C'è poi la comoda funzione QuickSelect che permette di accedere direttamente alle funzioni più importanti senza dover entrare in sottomenù. Ovviamente presenti Apple CarPlay e Android Auto.

BMW i3

Il nuovo abitacolo della BMW i3 propone anche il nuovo volante multifunzione dove  le funzioni disponibili sono indicate illuminando i corrispondenti pulsanti che offrono un feedback tattile. Alla base del sistema BMW Panoramic iDrive c'è la nuova piattaforma software BMW Operating System X. Per la sua nuova berlina elettrica, la casa automobilistica propone rivestimenti di alta qualità ma con attenzione alla sostenibilità. Ad esempio, troviamo tessuti realizzati dal riciclo delle bottiglie di plastica. Qualità ovviamente altissima con assemblaggi impeccabili.

Bagagliaio

BMW i3

Per il momento BMW non ha voluto comunicare i dati esatti della capacità del bagagliaio che comunque offre una soglia d'accesso bassa. Le forme sono regolari e ovviamente sarà possibile abbattere gli schienali dei sedili posteriori per ampliare la capacità di carico. Inoltre, davanti c'è un comodo frunk buono per contenere i cavi di ricarica.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/03/2026
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bmw i3
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Listino BMW Serie 3 berlina
AllestimentoCV / KwPrezzo
Serie 3 berlina 318i 156 / 11548.500 €
Serie 3 berlina 318i MSport 156 / 11552.950 €
Serie 3 berlina 318d 48V 150 / 11053.200 €
Serie 3 berlina 320i 184 / 13554.100 €
Serie 3 berlina 318i MSport Pro 156 / 11554.750 €
Serie 3 berlina 330e Hybrid Edition 184 / 13555.000 €
Serie 3 berlina 320d 48V 190 / 14055.200 €
Serie 3 berlina 320i xDrive 184 / 13555.900 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive 190 / 14056.400 €
Serie 3 berlina 318d 48V MSport 150 / 11057.650 €
Serie 3 berlina 320i MSport 184 / 13558.550 €
Serie 3 berlina 318d 48V MSport Pro 150 / 11059.450 €
Serie 3 berlina 320d 48V MSport 190 / 14059.650 €
Serie 3 berlina 320i xDrive MSport 184 / 13560.350 €
Serie 3 berlina 320i MSport Pro 184 / 13560.350 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport 190 / 14060.850 €
Serie 3 berlina 320d 48V MSport Pro 190 / 14061.450 €
Serie 3 berlina 330e 184 / 13562.100 €
Serie 3 berlina 320i xDrive MSport Pro 184 / 13562.150 €
Serie 3 berlina 320d 48V xDrive MSport Pro 190 / 14062.650 €
Serie 3 berlina 330i xDrive 245 / 18063.200 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive 286 / 21064.300 €
Serie 3 berlina 330e MSport 184 / 13565.250 €
Serie 3 berlina 330e MSport Pro 184 / 13567.050 €
Serie 3 berlina 330e xDrive 184 / 13567.500 €
Serie 3 berlina 330i xDrive MSport 245 / 18067.850 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport 286 / 21068.750 €
Serie 3 berlina 330i xDrive MSport Pro 245 / 18069.450 €
Serie 3 berlina 330d 48V xDrive MSport Pro 286 / 21070.550 €
Serie 3 berlina 330e xDrive MSport 184 / 13570.650 €
Serie 3 berlina 330e xDrive MSport Pro 184 / 13572.450 €
Serie 3 berlina M340d xDrive 48V 340 / 25076.700 €
Serie 3 berlina M340d xDrive 48V 340 / 25077.900 €
Serie 3 berlina M340i xDrive 48V 347 / 27578.500 €
Serie 3 berlina M340i xDrive 48V 347 / 27579.700 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 3 berlina visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 3 berlina
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