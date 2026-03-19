Anticipazioni

Nuova BMW i3, sorpresa: non solo berlina, in arrivo la versione Touring

Avatar di Filippo Vendrame, il 19/03/26

3 ore fa - BMW ha mostrato un teaser del nuovo modello

Dopo la berlina, anche la Serie 3 Touring diventerà elettrica

La nuova BMW i3 è un concentrato di tecnologia, una berlina elettrica in grado di offrire comfort, prestazioni ed un'autonomia davvero molto importante dato che raggiunge i 900 km. A quanto pare, la casa automobilistica ha in serbo una sorpresa perché durante la presentazione della Serie 3 elettrica ha mostrato brevemente un teaser in cui si vedeva la silhouette di un nuovo modello che si caratterizzava per una differente linea del tetto e diverse forme del posteriore. In breve, la nuova BMW i3 sarà anche Touring, cioè con forme da station wagon.

BMW i3 Touring

Fin ad ora non c'erano state molte indiscrezioni in tal senso e versioni Touring della i3 non si erano mai viste durante i test su strada. Invece, la conferma, la nuova Serie 3 elettrica sarà anche station wagon.

I clienti aziendali e le famiglie saranno particolarmente soddisfatti: la Touring è da sempre una delle loro preferite.

Così si è espresso Oliver Zipse, CEO del Gruppo BMW.

In arrivo una station wagon elettrica

Insomma, BMW non intende puntare solo sulla berlina. In futuro arriverà anche la station wagon elettrica e chissà, forse anche altro. Chiaramente bisognerà attendere per capirne di più. La nuova Serie 3 elettrica debutterà su strada dall'autunno e quindi possiamo immaginare che per la station wagon bisognerà attendere almeno il 2027. Se poi ci sarà altro, lo scopriremo nel tempo. Pare chiaro, comunque, che la casa automobilistica tedesca punti molto sulla nuova generazione delle sue elettriche Neue Klasse.

Effettivamente, i primi due modelli stanno dimostrando che il marchio tedesco ha sviluppato soluzioni tecniche davvero molto interessanti in grado di fare la differenza in un mercato, quello delle auto elettriche, che piano piano sta diventando sempre più competitivo. Non rimane che attendere novità ma già sappiamo che il marchio sta lavorando su diversi nuovi modelli interessanti tra cui la nuova M3 elettrica con 4 motori che potrebbe arrivare ad offrire una potenza di 1.000 CV. La vedremo il prossimo anno.

Fonte: AutoCar

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/03/2026
Tags
auto elettrichebmw i3
Listino BMW Serie 3 Touring
AllestimentoCV / KwPrezzo
Serie 3 Touring 318i 156 / 11549.800 €
Serie 3 Touring 318i MSport 156 / 11554.250 €
Serie 3 Touring 318d 48V 150 / 11054.500 €
Serie 3 Touring 320i 184 / 13555.400 €
Serie 3 Touring 318i MSport Pro 156 / 11555.850 €
Serie 3 Touring 330e Hybrid Edition 347 / 27556.000 €
Serie 3 Touring 320d 48V 190 / 14056.500 €
Serie 3 Touring 320d 48V xDrive 190 / 14057.700 €
Serie 3 Touring 318d 48V MSport 150 / 11058.950 €
Serie 3 Touring 320i MSport 184 / 13559.850 €
Serie 3 Touring 318d 48V MSport Pro 150 / 11060.550 €
Serie 3 Touring 320d 48V MSport 190 / 14060.950 €
Serie 3 Touring 320i MSport Pro 184 / 13561.450 €
Serie 3 Touring 320d 48V xDrive MSport 190 / 14062.150 €
Serie 3 Touring 320d 48V MSport Pro 190 / 14062.550 €
Serie 3 Touring 330e 245 / 18063.400 €
Serie 3 Touring 320d 48V xDrive MSport Pro 190 / 14063.750 €
Serie 3 Touring 330i xDrive 184 / 13564.500 €
Serie 3 Touring 330d 48V xDrive 286 / 21065.600 €
Serie 3 Touring 330e MSport 347 / 27566.550 €
Serie 3 Touring 330e MSport Pro 347 / 27568.150 €
Serie 3 Touring 330e xDrive 184 / 13568.800 €
Serie 3 Touring 330i xDrive MSport 184 / 13568.950 €
Serie 3 Touring 330d 48V xDrive MSport 286 / 21070.050 €
Serie 3 Touring 330i xDrive MSport Pro 184 / 13570.550 €
Serie 3 Touring 330d 48V xDrive MSport 286 / 21071.650 €
Serie 3 Touring 330e xDrive MSport 184 / 13571.950 €
Serie 3 Touring 330e xDrive MSport Pro 184 / 13573.550 €
Serie 3 Touring M340d xDrive 48V 340 / 25078.000 €
Serie 3 Touring M340d xDrive 48V 340 / 25079.200 €
Serie 3 Touring M 340i xDrive 48V 245 / 18079.800 €
Serie 3 Touring M 340i xDrive 48V 245 / 18081.000 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW Serie 3 Touring visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni BMW Serie 3 Touring
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