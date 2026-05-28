BMW, raffica di novità per l'estate: nuova versione per iX3 e molto altro

BMW ha annunciato una serie di aggiornamenti per la sua gamma di vetture che saranno disponibili a partire dall'estate 2026. In particolare, arrivano novità per BMW iX3, BMW Serie 3, BMW Serie 4 Gran Coupé e BMW i4 Gran Coupé.

In arrivo il Black Package

Per BMW Serie 3, BMW Serie 4 Gran Coupé e BMW i4 Gran Coupé in allestimento M Performance e solo in abbinamento al pacchetto M Sport Pro sarà reso disponibile il nuovo Black Package. Questo pacchetto introduce dettagli in fibra di carbonio ispirati al mondo delle corse. All'interno dell'abitacolo troveremo finiture M in fibra di carbonio oltre al volante M in pelle con inserti decorativi in ​​carbonio. Esternamente, invece, il pacchetto offre badge esclusivi del modello in nero sul posteriore e sulle fiancate, nonché cerchi in lega leggera M neri da 19 pollici. Disponibili anche i cerchi in lega leggera M da 19 pollici a doppie razze Jet Black con pneumatici differenziati.

BMW iX3

BMW iX3, in arrivo una nuova variante

In estate debutta la BMW iX3 40 (comunque già a listino) che va così ad arricchire la gamma del nuovo SUV elettrico. Questa versione si caratterizza per offrire un motore elettrico da 235 kW/320 CV e 500 Nm di coppia. La BMW iX3 40 accelera da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi e raggiunge una velocità massima di 200 km/h. Grazie alla batteria da 82,6 kWh sarà possibile percorrere 637 km secondo il ciclo WLTP e ricaricare fino a 300 kW in corrente continua.

Alexa+ e nuove colorazioni per BMW iX3

Ci sono anche altre novità per il SUV elettrico. Infatti, arriva l’Intelligent Personal Assistant con Alexa+ sui nuovi modelli. Per quelli già su strada sarà reso disponibile un aggiornamento OTA a partire dalla fine di maggio. Si parte con la lingua tedesca. Ulteriori modelli BMW dotati di BMW Operating System 9 e BMW Operating System X seguiranno a partire dalla seconda metà del 2026. Contemporaneamente, la disponibilità verrà estesa ad altri mercati.

Inoltre, per BMW iX3 sono in arrivo nove esclusive verniciature BMW Individual per tutte le motorizzazioni.

BMW Ignite

Già annunciata negli ultimi tempi, BMW introdurrà la tecnologia Ignite per i motori sei cilindri M di M2, M3 e M4. Tecnologia che consente una riduzione dei consumi di carburante durante i momenti di massimo utilizzo dei motori. Tecnologia fondamentale per fari rientrare questi motori nell'era Euro 7.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/05/2026