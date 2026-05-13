All’asta gli ultimi prototipi Saab custoditi nella fabbrica di Trollhättan

Otto esemplari anche a marchio NEVS saranno battuti all’asta tra il 21 e il 30 maggio e lo storico sito industriale verrà abbandonato definitivamente. La fine di un capitolo dell'automotive

Saab ha rappresentato un’eccellenza nel mondo automotive e dell’aviazione fino al suo fallimento. Un costruttore svedese di segmento premium, che nel periodo di massimo splendore costruiva auto che erano un’ottima alternativa a marchi come Audi, BMW e Mercedes. Poi il declino e la chiusura (qui il fallimento Saab). Oggi, le ultime vetture rimaste nella storica fabbrica di Trollhättan stanno per lasciare definitivamente lo stabilimento scandinavo.

Saab: gli ultimi prototipi all'asta per la chiusura definitiva di un pezzo di storia

L’ultimo capitolo della storia Saab

A oltre dieci anni dalla chiusura del marchio, otto prototipi e veicoli di sviluppo saranno messi all’asta attraverso la casa specializzata Klaravik, con offerte aperte dal 21 al 30 maggio (guarda le auto all’asta). La collezione rappresenta una testimonianza concreta degli ultimi tentativi di mantenere viva l’eredità tecnica del costruttore scandinavo, simbolo per anni di innovazione e originalità nel settore delle auto.

Saab: le otto auto saranno battute in Svezia dal 21 al 30 maggio

I prototipi sviluppati da NEVS

Gran parte dei veicoli deriva dalle storiche berline 9-3 ed è stata sviluppata da NEVS, la società nata dopo il crollo del marchio nel 2012. L’azienda aveva cercato di rilanciare il progetto industriale puntando su elettrificazione e sistemi avanzati di guida autonoma, sostenuta finanziariamente dal gruppo cinese Evergrande.

Tra i lotti più interessanti compaiono un prototipo dotato di motori elettrici integrati nelle ruote e una vettura sperimentale ibrida con range extender. Non si tratta di modelli definitivi, ma di mezzi utilizzati per ricerca e sviluppo, rimasti custoditi per anni all’interno dello stabilimento.

Saab: battuti all'asta anche modelli a marchio NEVS



Un’eredità ancora viva tra gli appassionati

La fabbrica di Trollhättan occupa un posto speciale nella storia dell’automobile europea. Qui sono nate vetture diventate iconiche, come la 900 Turbo, considerata ancora oggi uno dei modelli più rappresentativi della filosofia Saab.

La vendita dei prototipi segna quindi un nuovo passaggio nel lento smantellamento dell’ex sito produttivo, dopo anni di crisi e ridimensionamenti successivi al fallimento di NEVS. Per gli appassionati sarà anche l’occasione di visitare gli spazi storici della fabbrica prima della chiusura definitiva delle offerte.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/05/2026