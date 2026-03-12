Da Ferrari 360 Modena ad Alcador GTB: il progetto del tuner Sbarro per una one-off all’asta

Verso la fine degli anni 2000, il collezionista Ludwig Binder si rivolse alla piccola factory svizzera Sbarro con una richiesta fuori dal comune: realizzare una supercar unica partendo dalla base di una Ferrari 360 Modena.

Un progetto che diventa una sfida

Il tuner elvetico, fondato nel 1971 e noto per progetti di elaborazione fuori dagli schemi, accettò la sfida. Il risultato fu la Sbarro Alcador GTB, presentata ufficialmente al Salone di Ginevra nel 2009.

Sbarro Alcador GTB: la one-off svizzera su base Ferrari 360 Modena va all'asta

Una Ferrari radicalmente trasformata

Nel trasformare la Ferrari 360 Modena (guarda la Ferrari 360 Modena in versione Spider), Sbarro intervenne in modo profondo sulla carrozzeria. L’Alcador GTB presenta un design completamente su misura, con un frontale molto scenografico: niente griglia tradizionale, ma piccole feritoie e una grande presa d’aria centrale.

Anche tetto e superfici vetrate sono stati ridisegnati con un’impostazione che richiama i prototipi da corsa Ferrari del passato, rendendo la vettura quasi irriconoscibile rispetto al modello di origine.

Sbarro Alcador GTB: la Ferrari trasformata dal tuner svizzero e valutata da 180.000 euro

Interni rivisti ma con elementi Ferrari

L’abitacolo mantiene alcuni componenti originali della Ferrari, come volante, strumenti analogici, tunnel centrale e selettore del cambio. Tuttavia, il tuner svizzero ha rivisto l’ergonomia del cruscotto, inclinato verso il guidatore e rivestito con pelle scamosciata blu, per creare un ambiente più orientato alla guida sportiva.

Sbarro Alcador GTB: l'abitacolo creato per il collezionista con finiture blu su misura

Una storia da collezione

Secondo la casa d’aste Artcurial, Ludwig Binder ha posseduto l’auto fino al 2020, quando è stata venduta a un altro appassionato tedesco. Dopo un ulteriore passaggio di proprietà nel 2023, la supercar si presenta oggi in una brillante livrea rossa, mentre originariamente era blu. Nel 2022 il prezzo richiesto era di circa 395.000 euro, circa sette volte il valore di una Ferrari 360 Modena standard.

Sbarro Alcador GTB: il motore V8 originale della supercar di Maranello

Quanto vale oggi la Alcador GTB

Ora la Alcador GTB torna sul mercato con una stima compresa tra 180.000 e 260.000 euro e sarà battuta a un'asta senza riserva (guarda il link all’asta di Artcurial). Strana, rara e decisamente inconfondibile, questa particolare interpretazione della sportiva di Maranello resta un esempio curioso di tuning estremo.

Se diventerà un pezzo ambito dai collezionisti o resterà un esperimento di design, lo deciderà il prossimo offerente. Voi cosa ne dite? Vi piace questo esemplare unico realizzato sulla base della Ferrari? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/03/2026