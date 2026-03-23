La Bentley di Giorgio Armani va all'asta a Monaco: haute couture col turbo

C’è stato un tempo in cui anche i pesi massimi dell’industria e i geni della moda amavano stare al volante, godendosi quel silenzio interrotto solo dal soffio di un V8. Quell'epoca d'oro oggi può diventare tua grazie a un pezzo di storia che sta per passare sotto il martelletto di RM Sotheby’s: la Bentley Brooklands di Giorgio Armani.

La Bentley Brooklands di Giorgio Armani - foto RM Sotheby's

Uno smoking blu su quattro ruote

Immagina la scena: è il 1996. Re Giorgio è all’apice del successo mondiale e deve scegliere la sua ''daily driver''. Non vuole un'italiana urlante, ma la nobiltà britannica più pura. Ordina questa Brooklands – una delle sole 153 prodotte con guida a sinistra in quell'anno – e la cuce su misura per i suoi gusti.

La combinazione di colori? Sembra uscita da una sfilata in via Montenapoleone: carrozzeria in Deep Royal Blue con una sottile coachline (quella linea a contrasto sulla fiancata) color pergamena.

Quando apri la portiera, ti sembra di infilare una giacca di alta sartoria. La pelle avvolge tutto, i tappeti sono in tonalità Portland Stone e, ovviamente, non mancano le radiche di noce. È un ambiente che ti invita a prenderti i tuoi tempi.

Bentley Brooklands di Giorgio Armani, i3(4 posteriore - foto RM Sotheby's

Il tocco del Maestro: la targa AG

Nonostante i mille impegni, Armani questa macchina l'ha usata davvero. Gli è stata consegnata a marzo del '96 e l'ha guidata regolarmente fino a settembre, prima di riportarla al suo concessionario di fiducia a Roma.

Guarda la targa: AG138SE. Quel ''AG'' iniziale non è un caso, sono le sue iniziali. La cosa incredibile è che quella targa è ancora lì, dopo trent'anni, esattamente come quando Re Giorgio la parcheggiava davanti ai suoi atelier. La vettura è rimasta sempre in Italia, coccolata da un secondo proprietario che l'ha tenuta come un cimelio.

Bentley Brooklands di Giorgio Armani, la plancia - foto RM Sotheby's

Sotto il vestito, il muscolo

Non lasciarti ingannare dall'aria aristocratica: la Brooklands del '96 non è solo ''moquette e champagne''. Sotto il cofano trovi il leggendario V8 da 6,75 litri, che proprio in quell'anno ha ricevuto il regalo della sovralimentazione.

Parliamoci chiaro: è un incrociatore da quasi tre tonnellate, quindi non aspettarti l'agilità di una ballerina. Però, con i suoi 300 CV, sa come toglierti d'impaccio.

Per lo 0-100 km/h bastano circa 8 secondi, la velocità massima è di 210 km/h. Niente male per una ''barca'' che punta tutto sul farti arrivare a destinazione rilassato e in perfetto orario.

Bentley Brooklands di Giorgio Armani, il posteriore - foto RM Sotheby's

Vale la pena spendere così tanto?

Qui arriva il momento della verità. RM Sotheby’s stima la Bentley di Armani tra i 45.000 e i 90.000 euro. Ora, se guardi i prezzi di mercato per una Brooklands ''normale'', la porti a casa con meno di 20.000 euro.

Se cerchi solo una Bentley d'epoca da goderti nel weekend, guarda altrove e risparmia un bel po' di soldi. Ma se per te l'auto è un pezzo di cultura, un legame tra la storia delle corse (il nome Brooklands viene dal mitico circuito inglese) e l'icona assoluta della moda italiana, allora questa è l'auto definitiva.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/03/2026