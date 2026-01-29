Quanti cavalli hanno? 130… più di prima: le nuove Bentley Continental GT S e GT Convertible S

Bentley presenta le nuove Continental GT S e GT Convertible S 2026: 680 CV, High Performance Hybrid, AWD evoluto e stile Blackline

Crewe, 29 gennaio 2026 – Bentley alza ulteriormente l’asticella del lusso prestazionale con le nuove Continental GT S e GT Convertible S.

Ispirate alla leggendaria Supersports, le versioni S ampliano la gamma della Continental, combinando un look scenografico, un powertrain ibrido ad altissime prestazioni e la tecnologia telaistica della GT Speed.

Il risultato? Le Continental GT S di quarta generazione sono le più potenti e rapide a portare il celebre badge S, nate per chi ama guidare con passione e precisione.

680 cavalli e 930 Nm: l’ibrido Bentley più potente di sempre

Il cuore delle nuove S è il powertrain High Performance Hybrid: un sistema plug-in che eroga 680 CV e 930 Nm, ben 130 CV in più rispetto alla generazione precedente.

Numeri che si traducono in accelerazioni brucianti: 0-100 km/h in appena 3,5 secondi e velocità massima di 306 km/h, accompagnati dal sound inconfondibile del V8 4.0 litri con albero motore di tipo crossplane e scarico sportivo.

Sorprendentemente, questa architettura ibrida supera in potenza, coppia e prestazioni il precedente W12 della GT Speed, offrendo in più fino a 80 km di autonomia nella guida elettrica.

Continental GT Convertible S, vista laterale

Telaio da vera sportiva: AWD e dinamica evoluta

Le nuove GT S adottano il telaio più avanzato mai montato su una Continental GT: il Performance Active Chassis derivato dalla GT Speed e dalle versioni Mulliner. Il risultato è una macchina capace di adattarsi a qualsiasi situazione: dall’uso quotidiano alla pista.

Include trazione integrale attiva, ammortizzatori a doppia valvola, torque vectoring longitudinale e trasversale, Bentley Dynamic Ride a 48V per il controllo del rollio, una nuova generazione di software ESC e, per la prima volta su una S, differenziale elettronico a slittamento limitato e sterzo integrale.

In modalità Dynamic il retrotreno può scivolare leggermente, permettendo al pilota di controllare l’assetto in curva, mentre l’ESC può essere completamente disattivato per un’esperienza di guida pura, dove il controllo è tutto nelle mani di chi guida.

Continental GT S, il posteriore

Estetica aggressiva, dettagli raffinati

Le nuove S comunicano sportività già al primo sguardo. La Blackline Specification enfatizza il frontale con prese d’aria in nero lucido, calandra matrix e dettagli Bentley in nero lucido, creando un aspetto elegante ma deciso.

Gli specchietti Beluga, le minigonne e il diffusore posteriore completano il quadro, mentre i fari full LED con dettaglio Precision design e i gruppi ottici posteriori scuri rimandano al linguaggio stilistico della GT Speed.

I cerchi da 22” a dieci razze sono di serie in argento, ma sono disponibili anche versioni a contrasto nero lucido con superfici fresate a vista o interamente in nero.

Continental GT S, il cerchio da 22''

Interni: lusso e concentrazione sulla guida

L’abitacolo segue la stessa filosofia: sedili a due colori unici per le S, flangiati e sportivi, con inserti in Dinamica tecnica nei punti di contatto principali.

Il tema Blackline continua nel pannello strumenti Piano Black, mentre a richiesta si può optare per finiture in carbonio lucido o pelle completa, con dettagli cromati scuri.

Il risultato è un ambiente che trasmette lusso e concentrazione al volante, perfetto per chi ama guidare senza compromessi.

Continental GT S, il volante

La nuova nicchia della Continental

Dal comfort orientato al benessere della Azure fino alla sportività estrema della GT Speed, Bentley offre molte interpretazioni del grand touring.

Le nuove Continental GT S e GT Convertible S creano una nuova nicchia all’interno della gamma: estetica sportiva, dinamica avanzata e piacere di guida puro, ampliando le possibilità per chi vuole una Continental che sappia emozionare tanto quanto coccolare.

