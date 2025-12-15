Supercar all'asta: la Bentley Mulliner Bacalar sorprende per il prezzo, ma...

Nel mercato delle auto di lusso e delle supercar in edizione limitata, modelli firmati Ferrari, Porsche o Lamborghini tendono spesso ad aumentare di valore una volta approdati sul mercato secondario. Ma ci sono delle eccezioni che confermano la regola e una di queste è la Bentley Mulliner Bacalar (guarda la Bentley Mulliner Bacalar), la supercar inglese a tiratura super limitata che, per ora, non sta avendo il successo sperato nel mercato del collezionismo.

Bentley Mulliner Bacalar: un esemplare del gioiello venduto da RM Sotheby's a circa 746.000 euro

Prezzo da brividi, ma valutazione bassa

Presentata come ammiraglia ultra-lusso e prodotta in appena dodici esemplari, la Bacalar aveva un prezzo di listino vicino ai due milioni di dollari (circa 1.700.000 euro).

Tuttavia, durante il weekend di Formula 1 ad Abu Dhabi, che si è chiuso con la vittoria del campionato da parte di Lando Norris su McLaren, una Bentley Mulliner Bacalar del 2021 è stata battuta all’asta da RM Sotheby’s (qui, il sito d’aste Sotheby’s) per 876.785 dollari (circa 746.000 euro), meno della metà della cifra originale.

L’auto, proveniente da una collezione privata di Monaco, aveva percorso solo 1.131 chilometri ed era quindi in condizioni praticamente pari al nuovo.

Bentley Mulliner Bacalar: l'abitacolo rifinito su misura con pelle Anilina e legno Vavona

Asta di Abu Dhabi: contesto favorevole, risultato inatteso

Il dato sorprende anche per il contesto. Abu Dhabi, durante il fine settimana del Gran Premio di Formula 1, è tradizionalmente uno dei palcoscenici più favorevoli per la vendita di auto rare e costose.

Nonostante ciò, la Bentley (guarda la homepage di Bentley) non ha suscitato la competizione attesa tra i collezionisti, segnalando una percezione di valore ancora incerta.

Design e finiture su misura Mulliner

Dal punto di vista estetico, questo esemplare è tra i più esclusivi della serie. Si tratta del telaio numero cinque, rifinito nella tonalità personalizzata Memphis Red.

I cerchi da 22 pollici con finitura tri-tone e dettagli in nichel satinato enfatizzano l’impostazione esclusiva della carrozzeria.

Gli interni riflettono la tradizione Mulliner, con pelle Linen color crema abbinata a inserti bordeaux, impiallacciature in legno Vavona e numerosi dettagli in metallo satinato. Una configurazione pensata per distinguersi anche nel segmento più alto del lusso.

Bentley Mulliner Bacalar: costruita in soli dodici pezzi ma dal valore collezionistico incerto

Valore collezionistico ancora incerto

A fronte di una Bentley Continental GTC (guarda la Bentley Continental GTC) oggi acquistabile a poco più di 300.000 dollari (circa 255.000 euro), il prezzo richiesto per la Bacalar appare difficile da giustificare sul lungo periodo. Resta da capire se, con il tempo, questa limited edition riuscirà a ritagliarsi una nicchia più solida nel panorama del collezionismo automobilistico.

Voi, cosa ne pensate. Conoscete questo gioiello britannico? Può valere di più rispetto all’asta di Abu Dhabi? Diteci la vostra.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/12/2025