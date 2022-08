Bentley "stende" la bottiglia di whisky e firma Macallan Horizon

Se Bugatti, francese, veste di carbonio lo champagne, l'inglese Bentley punta sul britannico whisky. Il centro stile di Crewe ha infatti lavorato per creare Macallan Horizon, una speciale bottiglia orizzontale a forma di vascello, che rompe le regole con un design e materiali all'altezza dal Brand automobilistico e all'insegna della sostenibilità. La bottiglia in vetro fatta a mano è all'interno di una struttura volvente in legno riciclato, ricavato dai magazzini di entrambe le aziende; le finiture in alluminio sono state recuperate dalla produzione di modelli Bentley, come la Bentayga, mentre il rame proviene dagli alambicchi dell'ex distilleria Macallan. Non mancano rivestimenti in morbida pelle di provenienza locale e la casa automobilistica afferma che è quella che consente le emissioni di CO2 più basse del mondo.

Più che una bottiglia di whisky, Macallan Horizon by Bentley è un oggetto di culto

VEDI ANCHE

SI, MA IL WHISKY? Il pregiatissimo whisky single malt che andrà a riempire la bottiglia non è ancora pronto (ricordate lo spot in cui la povera bottiglia chiedeva alla botte di Macallan se fosse pronto per lei e lui le si negava? Ecco...) La distilleria Macallan osserva che questo particolare whisky ''racconterà la sua storia'' sulla sostenibilità, quando verrà lanciato nell'estate 2023. Chris Cooke di Bentley ha affermato che questo è solo un assaggio di cosa aspettarsi dall'elegante partnership. ''Il nostro prototipo per The Macallan Horizon è davvero all'avanguardia, sia nello stile sia nell'uso dei materiali. È una fusione del DNA del design Bentley: ben definito ma sinuoso''. In precedenza, la distilleria Macallan aveva ordinato a Crewe un SUV su misura per farne il veicolo ufficiale della tenuta: una Bentley Bentayga Hybrid appositamente allestita e consegnata nel luglio 2021.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/08/2022