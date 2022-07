Bentley Continental GT Speed, di nome e di fatto (video)

Bentley è una delle poche case automobilistiche capaci di combinare il lusso più estremo e le prestazioni in un’automobile. La Continental GT è il perfetto esempio di questa filosofia, che non potrà piacere a tutti ma, di fatto, è l’espressione massima di due mondi apparentemente inconciliabili. E questo concetto è ancora più evidente con la Continental GT Speed, ovvero la sublimazione del pensiero di Bentley. Presentata lo scorso anno, la gran turismo britannica ​​è equipaggiata con un motore W12 biturbo da 6,0 litri che eroga 650 CV e 900 Nm di coppia. Sono cifre che la dicono lunga sul suo carattere e tornano utili quando entrano in gioco le performance su strada. Dopotutto, la Continental GT Speed ​​non è una sportiva leggera o una supercar dal rapporto peso/potenza favorevole, anzi. Infatti, blocca l’ago della bilancia a 2.267 kg, oltre ventidue quintali che devono muoversi agili come una farfalla, o quasi.

Bentley Continental GT Speed: la prova video della velocità massima a 347 km/hSUPER PRESTAZIONI PER LA GT INGLESE Bentley dichiara che la sua coupé quattro posti ​​può accelerare da 0 a 100 in 3,5 secondi, fino a una velocità massima di 335 km/h. Allora, perché non mettere alla prova la GT inglese per verificare se è degna del nome che porta sulla carrozzeria? Ci hanno pensato i ragazzi del canale YouTube AutoTopNL, che hanno messo le mani su un esemplare tanto appariscente nel suo colore giallo oro, quanto veloce. Guardiamo il video e capirete perché.

VEDI ANCHE

UNA PUNTA VELOCISTICA STREPITOSA, MA... Avete letto i numeri sul tachimetro digitale? Dopo aver messo le ruote sulla solita autobahn tedesca (ma anche su strade limitrofe per verificare la guidabilità), AutoTopL ha scoperto che la GT Speed potrebbe essere addirittura più veloce di quanto dichiarato da Bentley stessa. Con l'acceleratore a tavoletta, l'auto nella sua modalità di guida Sport e su un tratto di autostrada sgombro dal traffico, è stata capace di spingersi fino a una velocità massima indicata di 347 km/h in 7a marcia. Pensate che a 100 km/h si percorrono oltre 27 m/s, il che significa più di 96 m/s a quella pazzesca velocità, davvero impressionante. Ma, attenzione, è importante sottolineare che questo valore è stato letto sullo strumento di bordo e non è verificato da un dispositivo di rilevazione GPS; quindi, probabilmente la lettura è un po’ più alta di quella reale. Tuttavia, non si può negare il fatto che la Continental GT Speed sia un’auto che si accaparra di diritto il titolo di vera supercar, capace di tenere testa a rivali ben più quotate quando si parla di velocità punta. Che ne dite?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/07/2022