Nuova Bentley Flying Spur S (anche V6 Hybrid): l'autista sei tu

La limousine riceve il trattamento sportivo. Per Flying Spur S, anteprima al Goodwood Festival of Speed. Le novità fuori e dentro

Normalmente, in Flying Spur vieni guidato. Datele una S e Flying Spur tramuta in limo da guidarsi di persona. L'autista? ''Licenziato''. Dopo Continental GT S, Bentley declina in chiave sport anche la sua carrozza più lussuosa. Due motori super performanti, ma non solo. A emettere segnali bellicosi sono tanti piccoli dettagli estetici.

PLUG-IN OR NOT PLUG-IN A differenza della GT S, in vendita solo col V8, nuova Flying Spur S è disponibile con due opzioni di propulsore. Uno è il V8 biturbo da 4,0 litri che si trova pure sotto il cofano di Flying Spur V8, e che sviluppa 549 CV e 770 Nm di coppia. L'altro è il più recente V6 ibrido plug-in da 2,9 litri (già adottato anche da Bentayga), qui con 536 CV e 750 Nm di coppia. La scelta non dipenderà dall'accelerazione, dal momento che il V8 impiega 4 secondi netti per passare da 0 a 100 km/h, mentre l'ibrido segue di un solo decimo di secondo. Il V8 distanzia ampiamente l'ibrido, semmai, quando si tratta di velocità massima, raggiungendo i 300 km/h, anziché soli 177 km/h.

DA FUORI Mentre i propulsori rimangono invariati, Flying Spur S riceve dunque numerosi impulsi visuali. Un rivestimento nero sostituisce la maggior parte delle cromature esterne, mentre anche i fari anteriori e posteriori ottengono una tinta scura. Idem i quattro terminali di scarico e il badge S sui parafanghi anteriori: rifiniti in nero. In sostanza, il badge Bentley e le scritte sul cofano del bagagliaio sono gli unici elementi a conservare la cromatura originale. Disponibile in opzione un nuovissimo cerchio da 22 pollici a cinque razze in Pale Brodgar Satin o nero lucido. Sotto i cerchi, pinze freni rosse di serie.

DA DENTRO All'interno, cenni discreti al comportamento sportivo grazie alla pelle Dinamica che copre il volante riscaldato, la leva del cambio, i cuscini e gli schienali dei sedili. Un badge S in metallo appare sulle soglie d'ingresso illuminate, in sostituzione della solita targa Bentley Motors Ltd. Un logo S è cucito anche sui sedili scanalati. Davanti al guidatore, la strumentazione presenta infine la stessa grafica della Continental GT Speed.

TELAIO Estetica, ma anche altro. Di serie, la Flying Spur S riceve il sistema Bentley Dynamic Ride, in grado di applicare fino a 1.300 Nm di coppia per evitare il rollio durante le curve affrontate coltello tra i denti. A sua volta, lo sterzo elettronico applicato anche alle ruote posteriori diminuisce il raggio di sterzata nel misto stretto e aumenta l'agilità sui curvoni veloci.

DOVE QUANDO Il Goodwood Festival of Speed ​​prende il via giovedì 23 giugno e ospiterà sia il lancio di Flying Spur S, sia di Continential GT S. Entrambe le vetture prenderanno parte pure alla cronoscalata.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 14/06/2022