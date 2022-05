Bentley Bentayga EWB: il SUV british si allunga per una dose di extra lusso (video)

BENTLEY ALLUNGA IL PASSO Nella galassia super lusso del marchio Bentley splende la nuova stella di un quinto modello della gamma ovvero la Bentayga Extended Wheelbase (EWB), che affianca la versione standard a passo corto. Il super SUV britannico allungato permette di riempire quel vuoto lasciato dall’uscita di scena della Mulsanne, grazie alla tipica combinazione fra spazio extra e quell’attenzione al benessere dei passeggeri degna di una lounge di prima classe. Come suggerisce il nome, la modifica più evidente è l'allungamento della distanza tra l'asse anteriore e quello posteriore di 180 mm, con il passo che va da 2.995 mm a 3.175 mm e una lunghezza complessiva che arriva a 5,32 metri. Tutti quei mm aggiuntivi sono dedicati alla zona posteriore dell’abitacolo per offrire, secondo Bentley, più spazio interno di qualsiasi rivale della Bentayga. Ma c'è di più nella EWB oltre all’agio per le gambe.

Nuova Bentley Bentayga EWB: il SUV di Crewe allunga il passo di 180 mm SEDUTA POSTERIORE SUPER COMFORT Gli inglesi sottolineano che il divanetto del nuovo SUV è il modello più evoluto mai montato su un'auto grazie alle sue opzioni di regolazione quasi infinite, che possono essere controllate tramite un touchscreen, inclusa la capacità di inclinazione dello schienale di 40 gradi per consentire ai passeggeri di riposare e addirittura dormire in un ambiente super confortevole grazie anche all’introduzione della tecnologia di rilevamento del clima. In effetti, è sempre più frequente vedere a bordo di auto più o meno lussuose sedili riscaldabili o addirittura ventilati. Bene, Bentley sta sperimentando i sedili climatizzati in grado di rilevare la temperatura degli occupanti e l'umidità superficiale e quindi decidere se applicare riscaldamento, ventilazione o una combinazione di entrambi. I sedili utilizzano anche sensori per misurare la pressione sulla loro superficie e apportare piccoli aggiustamenti alla posizione in sei zone di pressione per ridurre l'affaticamento durante i lunghi viaggi.

Nuova Bentley Bentayga EWB: tutto lo spazio dedicato ai passeggeri posterioriFINITURE PERSONALIZZABILI A PIACERE Naturalmente, in Bentley non si sono fermati qui e hanno sottoposto l’abitacolo della Bentayga EWB a un profondo restyling per migliorarne la qualità dei materiali. Nella lista degli optional troviamo, per esempio, un rivestimento interno definito Metal Overlay in Veneer, che comprende una striscia di metallo di soli 0,07 mm di spessore incollata sulla superficie dell'impiallacciatura prima di essere laccata e lucidata. Gli artigiani si sono spinti come mai prima d’ora grazie a braccioli centrali e posteriori riscaldati, una inedita trapuntatura a rombi con filo di cucitura super sottile e la straordinaria opzione Bentley Diamond Illumination. Ovvero l’illuminazione di alcune zone dell’abitacolo attraverso i micro-fori ricavati durante la lavorazione dei pellami. I passeggeri possono scegliere il colore e l'intensità di quell'illuminazione per un effetto wow assicurato, anche ai più avvezzi al lusso estremo! Altre caratteristiche di sontuosità includono le porte con chiusura elettrica per la prima volta su una Bentley, i quattro posti a sedere più uno d’emergenza, il che offre due sedili posteriori singoli con un piccolo sedile rialzabile tra loro per accogliere un terzo passeggero per brevi viaggi, anche se i veri amanti del lusso possono scegliere una più esclusiva console. E cosa vogliamo dire dei 24 miliardi di combinazioni di finiture diverse? Un fiore all’occhiello della Casa inglese, anche se fatichiamo a immaginare come ottenerli miscelando fra loro rivestimenti, profili e pellami. Le portiere posteriori così lunghe dovrebbero rendere facile riconoscere la Bentayga EWB, ma per aiutare a distinguerla dalla “sorellina”, Bentley ha modificato un po’ lo stile con una griglia a listelli verticali ispirata alla berlina Flying Spur e cerchi da 22 pollici con un'opzione di finitura a specchio.

Nuova Bentley Bentayga EWB: l'illuminazione soffusa passa attraverso i fori della pelleMOTORE V8 TURBO SENZA ELETTRIFICAZIONE Sotto la pelle non c'è alcun segno del potente W12 o del propulsore plug-in hybrid a sei cilindri disponibile sulle Bentayga più corte. Ma i 550 CV per 770 Nm del V8 da 4,0 litri sono sufficienti per portare il lussuoso SUV da 0 a 100 orari in circa 4,6 secondi e raggiungere una velocità massima di 290 km/h. Secondo Adrian Hallmark, Chairman and Chief Executive Bentley Motors “La Bentayga EWB è la nostra prima automobile veramente dedicata al benessere dei suoi occupanti a bordo”. E se questo è già il modello più importante della gamma, rappresentando oltre un terzo delle 14.659 auto vendute nel 2021, a Crewe prevedono che la versione a passo lungo varrà fino al 45% delle future vendite di SUV. I prezzi saranno annunciati nei prossimi mesi e le prime consegne inizieranno nella seconda metà del 2022. Scommesse sul prezzo?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/05/2022