Outdoor all'inglese? Bentley lo celebra con una Bentayga Limited Edition

ESCLUSIVITÀ IN PERFETTO STILE BRITISH Se parliamo di Bentley sappiamo di fare ingresso in una galassia di esclusività a 360°, dove auto e personalizzazione si fondono in tutt’uno per creare delle vere e proprie opere d’arte fin dagli esemplari prodotti in serie. Pensate se la factory britannica commissiona al suo reparto speciale Mulliner la realizzazione di un modello in edizione limitata come la Bentayga che vediamo in queste immagini. Si tratta del SUV di Casa, progettato per celebrare tre tradizionali attività all'aperto a cui gli inglesi sono tradizionalmente affezionati: la pesca, l’equitazione e il dog walking. Bentley e Mulliner costruiranno solo undici Bentayga Outdoor Pursuits Collection, che rendono omaggio all'artigianato più esclusivo grazie ai loro interni decorati sontuosamente. Ogni esempio combina una serie di caratteristiche su misura, tra cui una scena bucolica ricamata sui sedili in pelle e un esclusivo rivestimento cromato sulla plancia del passeggero che mostra l'attività specifica celebrata all'aperto.

Bentley Bentayga Outdoor Pursuits Collection: un dettaglio dei sedili ricamatiLA NATURA IN PRIMO PIANO Per evidenziare il tema dell'outdoor, Mulliner ha scelto quanti più materiali naturali possibile. Ciò significa una nuova finitura in lana intrecciata per i pannelli delle portiere, le tasche dello schienale dei sedili, le maniglie e i dettagli intorno al cruscotto. Il tweed color sabbia a con motivo a spina di pesce è stato scelto per completare gli interni ed è pensato per abbinarsi armoniosamente con le sfumature principali che trovate in abitacolo. Il SUV utilizza anche l'impiallacciatura a grana dritta Liquid Amber con un intarsio in legno di bosso, per bordare l'impiallacciatura stessa di eucalipto scuro del cruscotto e dei profili. Le attività opne air predilette sono impresse sulla plancia raffigurano un una scena di pesca a mosca, un cavallo che salta o un levriero britannico.

VEDI ANCHE

Bentley Bentayga Outdoor Pursuits Collection: tre colorazioni esclusive e cerchi da 22 pollici

CARROZZERIA IN SFUMATURE UNICHE All'esterno, invece, il SUV britannico è offerto in colori esclusivi come Havana, Cumbrian Green o Magnetic. I cerchi in lega da 22 pollici a dieci razze della Bentayga sono stati abbinati alla vernice esterna, torniti a diamante e lucidati per produrre una finitura non comune. Al momento della consegna i facoltosi clienti riceveranno anche una borraccia su misura rivestita nella pelle che si abbina all'interno del veicolo. Bentley non ha fornito nessuna indicazione sui prezzi di questa nuova edizione limitata della Bentayga Outdoor Pursuits Collection.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 20/12/2021