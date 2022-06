Bentley Continental GT S e GTC S: miscela esplosiva fra sport e lusso

S COME SPORT PER LA GT ANGLOSASSONE Bentley allarga la famiglia della sua best seller Continental e fa sfilare sul red carpet la gamma S dedicata alla coupé GT e alla convertibile GTC. In pratica si tratta di un allestimento super speciale che si concentra sullo stile sportivo e sul piacere di guida delle auto, affiancandolo all'allestimento Azure più orientato al comfort. Le Bentley Continental GT S e GTC S si distinguono dalle varianti standard grazie agli elementi decorativi esterni in nero lucido, ai cerchi in lega leggera dal design più sportivo e al badge S sui parafanghi anteriori. Più specificamente, le finiture nero cromo più in vista sulla carrozzeria sono la grande calandra, le cornici dei fanali anteriori e posteriori, gli inserti laterali, il diffusore posteriore e i quattro terminali di scarico, ma restano esclusi i distintivi Bentley che mantengono la loro iconica cromatura. Da sottolineare il grande impatto stilistico, delle ruote da 22 pollici rifinite in Gloss Black o Pale Brodgar Satin, con pinze dei freni rosse appena celate dalle razze dei cerchi. In alternativa, i proprietari possono scegliere un diverso set da 21 pollici con un design a tre razze, anch'esso esclusivo della gamma S.

Bentley Continental GT S e GTC S: la cabriolet con motore V8 biturboSUBLIMAZIONE DI LUSSO E SPORTIVITÀ L'interno è disponibile in un'esclusiva soluzione bicolore, che combina il tessuto scamosciato sul volante, sulla leva del cambio, il cuscino del sedile e gli schienali, con la pelle sullo schienale dei sedili, sulle portiere, sul quadro strumenti e sulla console centrale. I sedili sportivi sono dotati di un tocco di classe come la trapuntatura opzionale dell'emblema S o Bentley ricamato sui poggiatesta. Altre caratteristiche includono le soglie d'ingresso illuminate, la nuova grafica per il display e il badge S sulla plancia.

Bentley Continental GT S e GTC S: l'abitacolo combina lusso e sportività sulle due autoSOTTOPELLE LO STESSO V8 SOVRALIMENTATO Mentre la lettera S di solito è utilizzata per sottolineare una versione più sportiva della standard anche sotto il profilo delle performance, i modelli GT e GTC S non offrono prestazioni extra rispetto alla Continental normale. Le due varianti sono disponibili esclusivamente con il consueto V8, per evitare confusione con la variante Speed equipaggiata con il muscoloso W12. Il V8 biturbo da 4,0 litri eroga gli stessi 550 CV e 770 Nm di coppia della Continental originale, consentendo un'accelerazione da 0-100 km/h di 4 secondi, per una velocità massima di 318 km/h. L'unico cambiamento è il suono più robusto dello scarico sportivo. Di serie anche nell'allestimento S c’è il sistema antirollio attivo Bentley Dynamic Ride 48V, che migliora la maneggevolezza dell’auto, incrementando anche il comfort di marcia. Bentley non ha rivelato i prezzi del nuovo modello sportivo, ma sarà certamente più elevato della normale Continental V, che in Italia attacca a circa 222.000 euro per la versione coupé e 244.000 euro per la decapottabile. Infine, da Crewe bocche cucite sull’eventuale allargamento della famiglia S ad altri modelli con motore V8 tipo il SUV Bentayga, ma non saremmo sorpresi se lo facessero.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/06/2022