Nuova Bentley Continental GT Mulliner: nobile matrimonio fra lusso e prestazioni

NUOVO ARRIVO IN FAMIGLIA Aria di novità in casa Bentley dove ha appena debuttato la nuova Continental GT Mulliner con motore, telaio e performance già appannaggio della più atletica di famiglia, ovvero la Speed. La novità più interessante è che adesso sotto il cofano della GT Mulliner trova posto la versione più potente del W12, prelevato direttamente proprio dalla Speed, ma questo non è tutto. Bentley ha regalato alla nuova arrivata anche il sistema di sterzatura integrale e il differenziale posteriore eLSD, che fino a oggi erano un’esclusiva della Conti GT Speed​​, fermo restando che la Mulliner resta focalizzata sul lato lussuoso più che quello sportivo. Quindi, la versione più potente del biturbo da 6,0 litri eroga ben 659 CV e 900 Nm di coppia. La trazione è sempre sulle quattro ruote e il cambio è lo stesso doppia frizione a otto rapporti.

Nuova Bentley Continental GT Mulliner: arriva il motore W12 da 659 CV PERFORMANCE E LUSSO ELEVATI ALLA POTENZA Per quanto riguarda le prestazioni, la questione 0-100 km/h è risolta in 3,6 secondi, mentre l’ago del tachimetro si ferma solo quando la velocità massima arriva a 335 km/h, uguagliando quella della GT Speed. E se siete fra quelli che amano tirare staccate al limite pur avendo a che fare con un bestione da oltre 2,2 tonnellate, fra gli optional compare anche l’impianto frenante carboceramico, mentre l'ESC ad azione variabile, e i già citati sterzo integrale e differenziale elettronico a slittamento limitato permettono di sfruttare al massimo tutta la potenza del W12. Ma per i palati sopraffini, di serie c’è anche il sistema Bentley Dynamic Ride con sospensioni pneumatiche attive a tre camere, sempre eredità della Speed ​​e della Azure.

Nuova Bentley Continental GT Mulliner: lusso e prestazioni coniugati perfettamenteSTILE INCONFONDIBILE E SUPER ESCLUSIVO Visivamente, la nuova Continental GT si distingue per gli speciali cerchi in lega leggera da 22 pollici di diametro, la mascherina del radiatore con motivo Double Diamond specifico di Mulliner e i nobili loghi di famiglia sui parafanghi anteriori. Le finiture esterne possono essere scelte in cromo lucido o nero lucido della selezione Mulliner Blackline. Di conseguenza, le calotte degli specchietti saranno in argento satinato oppure nere, con illuminazione di benvenuto e in combinazione con le soglie d’accesso illuminate, che creano uno spettacolo notturno degno del marchio Bentley.

VEDI ANCHE

Nuova Bentley Continental GT Mulliner: stile iconico esaltato da finiture unicheINTERNI DA MILLE E UNA NOTTE Per l’abitacolo, il proprietario può scegliere fra otto combinazioni di tre colori proposte da Mulliner e fra 88 impiallacciature in legno. I sedili, i pannelli delle portiere e i pannelli posteriori presentano la trapuntatura “Diamond in Diamond” con un totale di circa 400.000 punti nel colore desiderato. I loghi Mulliner sono ricamati sui sedili, i tappetini sono spessi tre dita, la consolle centrale ha una finitura fresata a diamante e il tetto è rivestito in cuoio dentellato oppure liscio. Infine, c'è un orologio Breitling sulla console centrale combinato con una grafica in metallo spazzolato abbinata al quadro strumenti digitale.

Nuova Bentley Continental GT Mulliner: tripudio di pelle e legno in abitacoloCARROZZERIA COUPÉ E CABRIOLET La Bentley Continental GT Mulliner W12, disponibile sia in versione coupé sia cabriolet, farà il suo debutto dinamico al Goodwood Festival of Speed ​​2022 insieme alla Continental GT S con motore V8. Tuttavia, Bentley continuerà a offrire nella sua gamma anche la Continental con motore V8 GT Mulliner, pur senza gli aggiornamenti sportivi del telaio della sorella più potente. Prezzo in via di definizione, ma ricordiamo che la Continental GT Speed W12 Coupé attacca a oltre 246.000 euro.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/06/2022