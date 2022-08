Bentley Mulliner Bacalar: la supercar "tailor made" chiude in bellezza

SI CHIUDE UN CICLO, SE NE APRE UN ALTRO Era marzo 2020 quando Bentley presentava la sua prima due posti dopo 90 anni dall’ultimo esemplare. Infatti, nel 1930 usciva dalla catena di montaggio di Crewe l’ultima biposto della casa inglese. Il nuovo modello non poteva che essere qualcosa di super esclusivo nel già elitario universo Bentley. E infatti, il costruttore ha svelato la Mulliner Bacalar. Solo dodici esemplari realizzati artigianalmente, ognuno in sei mesi di lavoro a stretto contatto con il cliente, che ha avuto possibilità infinite di personalizzazione. Ebbene, dopo oltre due anni dal lancio Bentley dichiara di aver completato otto delle dodici Bacalar che intende realizzare e presto consegnerà le ultime auto personalizzate ai rispettivi proprietari. Tale è stato il successo, che la casa britannica afferma di avere più progetti per il futuro, con la realizzazione di un modello del tutto inedito. Ma andiamo con ordine.

Bentley Mulliner Bacalar: gli ultimi quattro esemplari di dodici sono in consegnaOGNI ESEMPLARE È UNICO E IRRIPETIBILE Ciascuna Bacalar è unica, non ne esiste una uguale all’altra poiché è progettata e realizzata sui gusti personali del proprietario, che può scegliere finiture, rivestimenti, pellami e dettagli per ritagliarsi su misura la macchina. Sebbene ci siano alcune caratteristiche comuni, come le ruote da 22 pollici e la carrozzeria di tipo barchetta senza tetto, i clienti possono scegliere, per esempio, un numero di sfumature infinito per esterni e interni. Una dimostrazione ne è l’esemplare mostrato per la prima volta al Goodwood Festival of Speed e consegnato al suo proprietario dal Presidente e Amministratore Delegato di Bentley Adrian Hallmark, ha la carrozzeria in fibra di carbonio verniciata in Sunset Orange e ha il colore interno dei fari abbinato alla carrozzeria. I profili luminosi che corrono lungo le minigonne laterali e il diffusore posteriore, nel frattempo, sono anch'essi rifiniti in arancione. Il cliente ha giocato con le sfumature grazie a cerchi tricolore a contrasto con una finitura satinata grigio scuro abbinata a dettagli neri lucidi. Anche le prese d'aria del cofano e gli specchietti laterali giocano sulla tonalità bicolore brillante, lasciando la fibra di carbonio a vista mentre le prese d'aria laterali, le maniglie delle portiere e la griglia sono tutte rifinite in nero lucido.

Bentley Mulliner Bacalar: uno degli esemplari in Sunset Orange come richiesto dal clienteABITACOLO SFARZOSO All'interno, invece, il tema continua con la pelle arancione mandarino delle leve apriporta, della leva del cambio, delle cuciture e del profilo che corre lungo tutto l’abitacolo, che vanno a contrastare la pelle bianca dei sedili lavorati con un’originale trama a rombi. Il proprietario ha persino optato per un set di bagagli in Mandarin Orange da abbinare alla macchina. Ma se pensate che le opzioni di personalizzazione finiscano qua, siete fuori strada. Bentley offre anche una serie di scelte fra materiali insoliti per offrire ai clienti maggiori opportunità di rendere unico la propria Bacalar. Per esempio, alcune vernici utilizzano la cenere delle bucce di riso per fornire una finitura metallica in modo più sostenibile. La lana naturale britannica può essere scelta per rivestire parte delle superfici, mentre alcuni pezzi di rifinitura possono essere realizzati in Riverwood, un legno di 5.000 anni proveniente dalle Fenlands dell'East Anglia una regione a est dell’Inghilterra che si affaccia sul Mare del Nord.

Bentley Mulliner Bacalar: abitacolo su misura con materiali esclusiviUN ESERCIZIO DI IMMAGINAZIONE “Progettare una Bacalar è un esercizio di immaginazione, con il materiale, il colore e la finitura su misura di ogni superficie interna ed esterna”, ha dichiarato Maria Mulder, responsabile del colore, dei materiali e delle finiture di Bentley. “Indipendentemente dal tuo stile personale, che si tratti di personalizzare la Bacalar con un'audace vernice esterna Yellow Flame sintetizzata con cenere di buccia di riso, o un verde muschio più sottile che riflette l'eredità stilistica di Bentley, o creare un unico tessuto misto, la Bacalar vi offre tutte queste opportunità”. Tutti gli esemplari di Bacalar sono realizzati da Mulliner, il team di personalizzazione interno di Bentley e una volta che gli ultimi quattro pezzi saranno stati completati e consegnati ai loro nuovi proprietari, il team ha confermato che sposterà la sua attenzione al prossimo progetto di carrozzeria, che promette sarà un altro esempio di esclusività e verrà svelato quanto prima.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/08/2022