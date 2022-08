Bentley Mulliner, la nuova granturismo si chiamerà Batur

Mulliner è la carrozzeria più antica del pianeta, la divisione che si occupa di realizzare gli esemplari speciali, le one-off e i modelli più esclusivi della casa di lusso inglese Bentley. Sull’onda del successo del progetto Bacalar, di cui abbiamo avuto modo di parlare proprio qualche giorno fa, Mulliner ha annunciato che la sua prossima opera d’arte (perché di questo si tratta, alla fine) verrà presentata alla Car Week di Monterey che si terrà nel fine settimana del 20 agosto.

Bentley Mulliner Batur, la nuova granturismo inglese

L’AUTO Si chiamerà Batur, e come Balacar prende il nome di un bellissimo specchio d’acqua: profondo 88 metri, con una superficie di 16 km2, il lago Batur si trova sull’isola di Bali, in Indonesia. Il nuovo modello segnerà anche il debutto di un nuovo corso stilistico per Bentley, introducendo elementi di design che caratterizzeranno tutta la futura gamma di auto elettriche della casa di Crewe. Al momento, tutto quello che sappiamo è dato dalle immagini e il video pubblicati da Bentley, che mostrano la calandra con profili rossi e il logo Bentley nella parte superiore.

QUANDO VERRÀ SVELATA Se non volete perdervi la presentazione in diretta della nuova Bentley Mulliner Batur, l’auto verrà presentata alle 5 del mattino di domenica 21 agosto (che corrispondono alle otto di sera della costa ovest degli Stati Uniti, dove si trova Monterey) sui canali social di Bentley.

