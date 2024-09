Bentayga EWB Azure Riviera Collection: una Bentley ispirata agli yacht

Bentayga Extended Wheelbase (EWB) Azure Riviera Collection reimmagina il SUV Bentley a passo lungo con temi che rendono omaggio alla tecnologia e all’eleganza dei moderni yacht. La carrozzeria è verniciata nel particolare colore blu Egeo ''che richiama le tonalità profonde del Mediterraneo come quelle della Costa Azzurra'', dicono gli uomini di Crewe. Dello stesso colore i mancorrenti sul tetto, mentre cerchi da 22'' e una specifica Blackline evidenziano la silhouette della vettura.

Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection, vista laterale

VEDI ANCHE

GLI INTERNI Ma la caratterizzazione di questa nuova serie passa soprattutto per gli interni. A bordo, infatti, troviamo la nuova impiallacciatura Pale Pinstripe, ispirata ai ponti in teak chiaro degli yacht. Si accompagna a una selleria dedicata, con una sofisticata tavolozza di colori per gli interni che comprende pelle Brunel per i dettagli e pelle Linen per la maggrior parte del rivestimento. Il ricamo speciale Riviera Collection ''knot'' sui poggiatesta e il ricamo ''Azure'' sugli schienali dei sedili, con l’accent colour Autumn, sottolineano l'attenzione ai dettagli e l'esclusività di questa collezione, che si distingue per i battitacco con logo Riviera su misura e per i tappetini Mulliner in Brunel con micropiping Autumn.

Bentley Bentayga EWB Azure Riviera Collection, i poggiatesta posteriori ricamati

LE TECNOLOGIE I particolari sedili airline seat di Bentley offrono un livello di personalizzazione senza precedenti, grazie alla regolazione a 22 vie, e per loro sono previsti cuscini in pelle Linen con ricamo Riviera, mentre il sistema audio Bentley Diamond Illumination, ''Bang&Olufsen for Bentley'', la specifica Mood Lighting e le opzioni di intrattenimento posteriore si combinano per creare un'atmosfera all'altezza delle aspettative. Che, tanto per capirci, non possono essere che stellari su un'auto che ha le portiere posteriori con chiusura elettrica e tavolini da picnic con inserto in pelle Brunel a corredo. Il prezzo? Meglio non chiedere...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 25/09/2024