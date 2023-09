Belonging Bentayga, una one-off inclusiva (e dipinta a mano) per il SUV di lusso inglese

Vero è che il lusso (e i prezzi) delle Bentley non sono esattamente accessibili a tutti, anzi, ma non per questo - anzi, forse proprio per questo - la casa di Crewe non si tira certo indietro quando si tratta di impegnarsi per i diritti civili, per sostenere la diversità e l’inclusione. Non più tardi di un mese fa la casa inglese ha partecipato al Pride di Manchester con una coloratissima Bentley GTC, mentre oggi ha presentato il Belonging Bentayga, una versione unica, dipinta a mano, del suo SUV di lusso.

Belonging Bentayga, dipinto a mano, un particolare del cofano

CINQUE CONTINENTI Partendo dalla carrozzeria color Alpine Green, l’artista di architetture Stephen Wiltshire, autistico, noto per la sua capacità di riprodurre un paesaggio dopo averlo visto una volta sola, ha disegnato a mano ventinove luoghi simbolo di tutto il mondo, da New York a Roma, passando per Parigi, Milano, Venezia, Tokyo e Hong Kong, un continente per ogni lato dell’auto. È la prima volta che una Bentley viene dipinta interamente a mano negli stabilimenti di Crewe, in collaborazione con il team che si occupa delle verniciature esclusive per i clienti. La Belonging Bentayga rientra nella strategia Beyond100 di Bentley, che la porterà da qui al 2030 a produrre e vendere solo auto elettriche, ma che punta anche a far diventare la casa inglese la più inclusiva tra quelle di lusso. Il primo progetto in questo senso è stato presentato nel 2021 con la Unifying Spur, vista anche al MIMO dello stesso anno.

Belonging Bentayga, dipinto a mano, particolare della fiancata

VEDI ANCHE

L’ARTISTA Stephen Wiltshire è nato a Londra da genitori indiani. Da bambino era muto, e a tre anni gli è stato diagnosticato l’autismo. La sua famiglia e i suoi insegnanti si sono accorti molto presto che Stephen comunicava meglio con i disegni invece che con il linguaggio e le parole. Ha cominciato con gli animali, per passare poi ai pullman e infine agli edifici. I suoi bozzetti hanno raccolto consensi e lodi in tutto il mondo.

Belonging Bentayga, l'artista Stephen Wiltshire al lavoro

LE DICHIARAZIONI “Siamo contentissimi che Stephen abbia deciso di collaborare con noi per la ‘Belonging Bentayga’”, ha dichiarato Wayne Bruce, responsabile della comunicazione di Bentley. “Quest’auto così particolare celebra l’estro creativo e il talento di un artista come Stephen, ed è anche un elemento chiave per il nostro piano Beyond100. Siamo orgogliosi di poter dire che la forza lavoro di Bentley è composta da persone provenienti da 52 diversi paesi, che producono e vendono le nostre auto in 67 nazioni, con concessionari nelle più importanti città del mondo''.

“Gli edifici riescono a raccontare una storia, dove sei nato, il tuo primo lavoro, dove ti sei sposato, e ricordi felici significano persone felici”, ha aggiunto Stephen Wiltshire. “Ho viaggiato moltissimo nella mia vita, e quello che mi colpisce sempre ogni volta sono proprio gli edifici, la loro architettura e chi li abita. Credo che Bentley e la Belonging Bentayga facciano la stessa cosa, mettono in contatto persone, creano memorie”.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/09/2023