Bentley Mulliner: il triciclo 6 in 1 costa meno di 700 euro

Bentley Motors presenta un nuovo triciclo Mulliner 6 in 1 ispirato alla Continental GT omonima. E non costa una fortuna

Dici Bentley e pensi immediatamente a cifre folli, dici Mulliner e l'aspettativa di spesa è ancora più alta, ma per una volta una creazione che porta entrambi questi nomi si presenta a una cifra tutto sommato abbordabile: meno di 700 euro, al cambio attuale, che certo non sono pochi per un triciclo, ma forse sono meno di quanto ti saresti aspettato. Il nuovo triciclo Bentley Mulliner 6 in 1 è ispirato alla Continental GT ed è stato progettato per crescere insieme al bambino.

Triciclo Bentley Mulliner 6 in 1, il poggiatesta

CRESCE COL TUO BAMBINO Adatto per bambini dai sei mesi fino ai cinque anni di età, il triciclo Mulliner 6 in 1 si trasforma grazie al sedile imbottito che è in grado di ruotare e reclinarsi. Quest'ultimo ricorda quello della Continental GT Mulliner nella trapuntatura ''diamond-in-diamond'' realizzata a mano e per il logo Bentley ricamato sul morbido poggiatesta. Le ruote del triciclo non sono in gomma piena, ma gonfiate ad aria e riproducono il design di quelle dell'auto, con un copriruota che tiene fermo e dritto lo stemma ''B'' anche quando il triciclo è in movimento.

Triciclo Bentley Mulliner 6 in 1, il marchio sul cannotto di sterzo

DOVE SI COMPRA Le cinture di sicurezza elastiche sono a cinque punti e si chiudono con una moderna fibbia magnetica. I pedali in metallo replicano quelli delle auto Mulliner, mentre un poggiapiedi e una maniglia staccabile permettono di assistere i bambini più piccoli mentre imparano a guidare da soli. Il ''trike'' Mulliner viene inoltre dotata di un tettuccio parasole morbido retrattile e di un cestino portaoggetti posteriore. Non manca un emblema cromato cannotto di sterzo, una borsa con maniglia trapuntata a diamante e l’esclusivo colore White Sand per la verniciatura (che è l'unica tinta disponibile). Bentley Mulliner Trike 6 in 1 si compra online su shop.bentleymotors.com, ma al momento paiono esserci problemi a effettuare l'acquisto dal nostro Paese. Problemi temporanei dice il sito. Si vedrà.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/09/2023