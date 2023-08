Bentley Blower, torna la storica inglese in scala ridotta (ed elettrica)

Realizzata da The Little Car Company, la Blower degli Anni Trenta torna in scala all’85%, elettrica e omologata per la circolazione. Eccola in video

The Little Car Company è una società inglese specializzata in riproduzioni in scala di auto storiche, per non dire leggendarie, dalla Ferrari Testarossa all’Aston Martin DB5 di James Bond, passando per la Bugatti Baby II Type 35. L’ultima sua creazione è anche la più ambiziosa: una replica in scala all’85% della storica Bentley Blower del 1929, nonché il primo modello omologato per la circolazione su strada.

Bentley Blower Jnr, trazione posteriore e 72 km/h di velocità massima

Realizzata attingendo direttamente all’esemplare originale (assicurato per la bellezza di 25 milioni di sterline), la Bentley Blower Jnr è lunga 3,7 metri e larga 1,5 metri, dimensioni perfette per muoversi nelle metropoli moderne. Il powertrain è costituito da un motore elettrico da 48V da 20 CV (15 kW) di potenza, con una velocità massima di 72 km/h nel Regno Unito e in Europa (limitata a 40 km/h negli Stati Uniti) e un’autonomia di poco più di 100 km. I due passeggeri che l’auto può ospitare siedono uno dietro l’altro.

Bentley Blower Jnr, affiancata all'originale del 1929

La parte più affascinante del lavoro svolto da The Little Car Company sta nella riproduzione di tutti i dettagli dell’auto originale, fusi con tecnologie più moderne. Il telaio è in acciaio, le molle a balestra, ma l’impianto frenante è firmato Brembo e prevede dischi all’anteriore e tamburi al posteriore. Il motore elettrico è montato sull'asse posteriore, mentre la batteria e l’elettronica di controllo sono nascoste sotto il pianale. La struttura posteriore della carrozzeria non è in frassino come nell’originale ma in fibra di carbonio, rivestita - come negli anni Venti - in tessuto impregnato. Il caratteristico cofano con le feritoie per l’aria è realizzato interamente a mano, e tenuto in posizione da cinghie di cuoio con fibbie. Al posto del serbatoio, dietro i passeggeri, trova invece spazio una borsa da week-end, naturalmente in pelle e realizzata su misura. La presa di ricarica sta al posto del sovralimentatore, collocato davanti alla griglia a rete anteriore.

Bentley Blower Jnr, gli interni in alluminio

DENTRO SEMBRA VINTAGE... Il cruscotto riprende lo stile dell’originale, con un rivestimento in alluminio tornito; la pompa di pressione del carburante è sostituita dal selettore per la modalità di guida, che permette di scegliere tra Comfort (2 kW), Bentley (8 kW) o Sport (15 kW), mentre il selettore di marcia richiama il design dell’accensione della Blower originale. L’amperometro originale è stato rimpiazzato da un quadrante analogico che indica il livello di carica della batteria. Non manca una presa di ricarica USB, sapientemente nascosta alla vista, e uno display che mostra il navigatore o la telecamera di retromarcia.

Bentley Blower Jnr, motore elettrico e autonomia di 100 km

I primi 99 esemplari della Blower Jnr saranno prodotti in una serie limitata, chiamata First Edition, che si caratterizzeranno per la presenza di loghi specifici sul cofano e sulle portiere, oltre a una targhetta numerata. Colore verde Blower, telaio e ruote verniciati in tinta, e Union Jack dipinto a mano sulle fiancate, come nell’originale. I sedili sono rivestiti in pelle Lustrana Hide verde scura utilizzata da Mulliner per la Blower Continuation Series. Il pannello laterale e il radiatore riportano il numero di gara dell'epoca, mentre il volante è rifinito con una legatura a corda.

Bentley Blower Jnr, la presa di ricarica anteriore

La Blower Jnr di Bentley e The Little Car Company debutterà alla prossima e ormai imminente Monterey Car Week. La produzione dei primi 99 esemplari della First Edition inizierà nella primavera del 2024. Prezzo? Non comunicato, ovviamente. Perché si sa, se devi chiedere il prezzo di un oggetto vuol dire che non te lo puoi permettere...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/08/2023