Bentley veste su misura Bentayga e Continental GTC con le special Huntsman Edition

Conosciamo Bentley come uno dei costruttori più esclusivi al mondo, dove creare un modello su misura è una delle specialità della casa. Non si contano gli esemplari realizzati su specifiche del cliente oppure in edizione limitata e oggi gli inglesi ci mostrano un altro esempio della loro arte realizzativa. A Crewe, questa volta, hanno deciso di collaborare con la storica casa sartoriale su misura Huntsman per dare vita a due limited edition presentate al Savile Row Concours, il concorso d’eleganza che si tiene su alcune delle più esclusive strade di Londra. Soprannominate Huntsman Edition, le edizioni speciali si basano sulla Bentayga EWB Azure e sulla Continental GTC Speed, e “traducono i 174 anni di eredità su misura di Huntsman” in automobili moderne.

Bentley e Huntsman: i due modelli di Crewe in tiratura limitata CREAZIONI ARTIGIANALI Come parte di questa collaborazione, i veicoli hanno interni unici con poggiatesta ricamati Huntsman e il design della stella a quattro punte color antracite del marchio. Troviamo, poi, cuciture incrociate a nido d'ape e speciali battitacco. Anche le chiavi di avviamento hanno subito un restyling di classe poiché le edizioni speciali sono dotate di una scatola “ornata di tweed e stampata con il logo Huntsman”.

VEDI ANCHE

Bentley e Huntsman: i poggiatesta della Bentayga con il ricamo della casa sartorialeIL SUV ESALTA L’ESCLUSIVITÀ Entrando nello specifico, la Bentayga EWB Huntsman Edition ha una carrozzeria in sfumatura bordeaux con accenti cromati lucidi e ruote da 22” con una finitura lucida e ci sono anche i badge Huntsman Edition sui montanti posteriori. Spostandosi all'interno, il SUV combina il tweed Huntsman e la pelle Portland in una “lavorazione altamente artigianale”. Bentley conferma che le finiture di tweed possono essere trovate in tutta la cabina, compresi il cambio, le tasche delle porte, i vani di stivaggio e le maniglie. Altre zone sono rivestite con impiallacciature Piano Damson, ricami Huntsman e tweed Huntsman.

Bentley e Huntsman: il lussuoso abitacolo della Continental GTC SpeedLA CONVERTIBILE SI VESTE IN SCURO Da par suo, la Continental GTC Speed Huntsman Edition ha una carrozzeria in grigio satinato con accenti neri e ruote nere da 22”, a sottolinearne una certa sportività. Ma anche qui, troviamo i loghi Huntsman neri sui parafanghi anteriori. L'abitacolo abbraccia colori scuri mentre la pelle Beluga e Focena contrasta con il tweed Huntsman. C'è anche un'impiallacciatura a doppia finitura Galaxy Stone, che ha un aspetto simile al granito. Bentley ha affermato che i due esemplari fanno “parte di una edizione limitata a cinque esemplari di ciascun modello”. La casa automobilistica ha aggiunto che i clienti saranno in grado di “intervenire su molti aspetti delle Huntsman Edition” poiché sono progettate su misura. Sebbene questo dettaglio non ci sorprenda, sappiamo che i fortunati acquirenti riceveranno una giacca Huntsman da abbinare al loro veicolo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/05/2023