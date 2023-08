Bentley Continental GT, la one-off che celebra i vent'anni della granturismo inglese

Vent’anni passano in fretta, e quelli dal debutto della prima Continental GT di Bentley si celebrano in questi giorni alla Monterey Car Week, dove la casa inglese ha portato l’originale modello del 2003, e una re-interpretazione realizzata da Mulliner, la carrozzeria che si occupa delle personalizzazioni su misura delle auto della casa di lusso inglese.

20 anni di Bentley Continental GT: la Speed del 2023 vista di 3/4 anteriore

L’ORIGINALE Presentata inizialmente nel 2003, la Continental GT ha definito lo stile e il brand Bentley per tutto il 21esimo secolo, rappresentando per la casa inglese un successo pazzesco, che ha portato a decuplicare le vendite. La prima auto uscita dagli stabilimenti di Crewe era in colore Cypress Green, con interni in pelle Saddle e rivestimenti in radica di noce Burr, ed è esattamente quella che la casa inglese ha portato a Monterey, numero di telaio VIN20001.

20 anni di Bentley Continental GT: gli interni del modello 2003

I MOTORI La prima Continental GT montava un W12 da sei litri di cilindrata, biturbo 48 valvole, capace di sviluppare 550 CV di potenza e 650 Nm di coppia, trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico ZF a sei rapporti. Velocità di poco inferiore ai 320 km/h, scatto da 0 a 100 km/h in 4,8 secondi. La seconda generazione (2012) di Bentley Continental ha arricchito la gamma motori con un più “tranquillo” V8 da 4 litri di cilindrata, che nel 2017 è stato potenziato fino a 710 CV per il modello Supersports. Nel 2018 è arrivata la terza generazione di Continental GT, e con essa un nuovo W12 con cambio a doppia frizione.

20 anni di Bentley Continental GT: la console centrale (2023)

L’ULTIMA ARRIVATA La Continental GT Speed realizzata appositamente per festeggiare i 20 anni della prima generazione, mantiene il colore Cypress Green della carrozzeria, così come la pelle e la radica all’interno, con alcune piccole modifiche che la rendono - se possibile - ancora più elegante ed esclusiva. La pelle Saddle è arricchita da finiture e cuciture a contrasto in Special Green, mentre la radica è in due venature differenti, una opaca a pori aperti e l’altra lucidata, separate da una sottile striscia nello stesso colore della carrozzeria.

20 anni di Bentley Continental GT: i poggiatesta goffrati (2023)

FULL OPTIONAL La GT Speed 2023 è accessoriata con i pacchetti Blackline, Touring e Styling, che aggiungono dettagli nero lucido su fari e cornici dei finestrini, elementi in fibra di carbonio (splitter, minigonne diffusore e baffo sullo spoiler posteriore). Le ruote da 22” in grigio scuro satinato hanno i badge Bentley che rimangono automaticamente orientati nel verso giusto. All’interno l’impianto stereo è stato sviluppato da Naim in esclusiva per Bentley, nella plancia centrale domina il display rotante, e davanti al passeggero si trova un’incisione con le sagome delle due auto.

20 anni di Bentley Continental GT al The Quail della Monterey Car Week

VISTA E PIACIUTA Appena esposta a Monterey, nel corso dell’evento The Quail, la Continental GT Speed 2023 ha catturato immediatamente l’attenzione di un collezionista, che l’ha comprata seduta stante. Quando si dice pronta consegna! Quanto l’ha pagata? Mistero...

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/08/2023