Top model: svelata la nuova Bentley Bentayga Extended Wheelbase Mulliner

Il nome Mulliner in casa Bentley qualifica le versioni di punta delle tre linee di modelli. L'ultima a indossare il prestigioso badge è la Bentayga EWB, versione a passo allungato del noto super SUV. Caratterizzati a richiesta dalle finiture nero lucido del pacchetto Blackline, gli allestimenti Mulliner portano con sé tratti distintivi e riconoscibili, a partire dal motivo della griglia a doppio diamante, che si ripete anche sugli emblemi deli fianchetti anteriori e nel disegno delle cuciture in abitacolo. Ed è proprio qui, all'interno, che si notano le novità principali.

Bentley Bentayga EWB Mulliner: volante e infotinment

GLI INTERNI Bentley Bentayga EWB Mulliner è ora proposta con un'esclusiva opzione tricolore a dare fino a 4.000 combinazioni per le pelli della selleria e le finiture. Queste combinazioni possono chiaramente essere personalizzate con diverse scelte in fatto di cuciture, ma tutte presentano l'esclusivo motivo Mulliner sui sedili e sui pannelli porta. Che per aumentare ulteriormente il senso di opulenza possono essere arricchiti dell'inserto in metallo con l'iniziale del marchio, mentre tappetini in lana a pelo lungo (o in nylon riciclato, se preferite) accolgono i piedi degli occupanti con una morbidezza impareggiabile. Prima offerta in opzione, è invece diventata di serie la configurazione Airline con le poltroncine singole per chi siede dietro, a dare quattro posti in totale, con una console centrale completa a definire gli spazi posteriori.

Bentley Bentayga EWB Mulliner: i sedili posteriori

SOTTO AL COFANO C'è solo una motorizzazione all'altezza della Bentayga EWB Mulliner ed è il V8 biturbo da 4 litri, 550 CV e 770 Nm di coppia, capace di spingere il super SUV fino a 290 km/h dopo uno 0-100 km/h in 4,6 secondi. La potenza viene trasmessa a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a otto velocità e per garantire una maneggevolezza che non ti aspetti da un'auto di questa stazza intervengono il sistema a quattro ruote sterzanti e il controllo attivo del rollio in curva Dynamic Ride Control. Bentayga EWB Mulliner corre su cerchi da 22 pollici dal design specifico. Per maggiori dettagli, date un'occhiata al configuratore online.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/08/2023